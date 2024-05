“De nena ja vaig escollir com volia que fos la meva habitació”

Quan arriba al Principat?

El 2018, però l’estudi no el munto fins al 2022. Jo em vaig formar en ADE a Barcelona i havia estat treballant amb dues empreses del món financer que gestionaven grans comptes de clients. Però aquesta no era la meva vocació.

Quina era?

El disseny d’interiors. Per això, quan em vaig reincorporar al món laboral després de tenir les filles, vaig necessitar ubicar-me. M’havia ja format amb un màster en disseny interior, i em vaig decidir a fer el pas de muntar l’estudi.

Vas fer el màster per gust propi?

Sí, penso que el disseny d’interiors sempre ha sigut la meva obsessió. Jo era petitona i ja em fixava en tot, en com eren els espais, com estaven fets, com havien combinat els colors, com eren les superfícies, la seva fluïdesa, etc. Per mi, això ja no és una feina, és dedicar-te al que més t’agrada.

Quin va ser el seu primer disseny?

Ja a casa dels meus pares escollia les coses. Amb el canvi d’habitació que vaig fer de nena a adolescent vaig decidir que volia un moble així de gran, incorporar un escriptori que tenia aquesta fondària o el color. Era la meva mare qui contractava el fuster o el pintor, però jo era sempre allà i hi deia la meva. Llavors, el primer projecte (pensa)... No hi ha un projecte en concret, sempre ha estat amb mi.

Expliqui la seva feina a algú que la desconegui.

En el fons, que el client faci realitat el seu somni. Un ha de fer que casa seva sigui perfecta i serveixi tal com és ell. Per això entres en una relació molt personal amb el client. Cal temps per entendre com és i saber quins són els seus gustos. Són moltes hores de parlar i decidir junts. Al final, et fiques a casa seva.

Què diu l’interior d’una casa d’una persona?

Tot. Reflecteix com és: si és endreçada, si cuida el detall o a quins espais dona importància, per exemple.

Què diferencia el disseny d’interiors de la decoració?

La gent es pensa que el disseny d’interiors és triar els coixins, i no. Defineix més l’harmonia, la il·luminació, els espais i la funcionalitat de cadascun. La decoració és més estètica, els acabats. És donar el toc final, posar-hi el detall. Es confon molt.

Té deformació professional?

Sí, però no d’ara. Pot haver-hi una casa molt maca, però mal distribuïda. Ho veig, però no ho dic. Tret que tingui confiança (riu).