“Cap procés d’emprenedoria és fàcil, però hem d’arriscar”

Com neix la idea de crear l’agència?

En la societat en què vivim els actius digitals han evolucionat d’una forma vertiginosa i vam tenir la idea d’apostar, amb la meva dona, per aquesta transformació digital i mostrar necessitats dintre d’aquest mercat en constant auge.

Com va ser el procés d’emprenedoria?

Cap procés d’emprenedoria és fàcil, però hi ha cops que hem d’arriscar. Sempre dic que si la idea és bona tens un 50% de probabilitats d’èxit i el 50% restant dependrà del temps i la dedicació que li posis.

Quina és la finalitat del seu negoci?

Oferir un servei de màrqueting orientat i personalitzat a les empreses que ho necessiten. Un altre objectiu seria filtrar entre l’influencer i les marques i cobrir les necessitats que requereixin. Però la més important és abaratir els costos en comparació als mitjans tradicionals.

Per exemple?

No costa el mateix una publicitat a la televisió que una a les xarxes socials d’un influencer.

Quins serveis ofereix?

Els més bàsics, com el condicionament i optimització del CEO. I nosaltres som especialistes en màrqueting d’influencers, i aquí és on podem treballar utilitzant estratègies segons el tipus d’anàlisi que fem de la necessitat del nostre client. Entre les més importants et puc mencionar l’estratègia de l’street màrqueting.

Què és?

El concepte d’street màrqueting l’utilitzem per fer publicitat directament al carrer amb l’influencer, és a dir, ara està molt de moda fer entrevistes al carrer o algun repte, per guanyar algun viatge o fins i tot algun descompte o article de regal.

Quins camps engloben els seus clients?

La majoria són clients digitals, són productes de moda, del sector de l’alimentació i tecnològics.

Quines són les temàtiques més demandades per les empreses?

El sector de la moda, el lifestyle, l’entreteniment i l’alimentació.

Per a quines empreses conegudes treballen?

Rakuten, Amazon, Lacoste, HP i Coca-Cola, entre d’altres.

Costa treballar per aquestes empreses?

No costa perquè cada empresa és diferent, però totes tenen una cosa en comú. La majoria de multinacionals fan concursos per atorgar part del seu pressupost de màrqueting a empreses que estiguin especialitzades.