“El budisme m’ha ensenyat que tot és molt senzill”

Quina és la filosofia budista?

Buscar i trobar la felicitat a través de quelcom tan senzill com no patir. Estic molt ficat en el budisme tibetà, que és molt tàntric i no és tan simple com el budisme zen o el budisme xinès. No veuràs cap monjo budista seriós i sempre estan fent broma i parlen del patiment i de la mort.

En què consisteix aquesta filosofia de vida?

La gent que practiquem aquesta filosofia tenim acceptat el que és la vida, i en les situacions que vivim i tots els contratemps que tenim trobem la felicitat molt a prop perquè no entrem en els patiments de la vida. Anem a buscar la causa del patiment per anul·lar-la.

Com va introduir-se al món budista i per què?

Vaig tocar fons amb 30 anys i he tocat fons diverses vegades a la vida. A partir d’aquella situació vaig començar un moment de cerca on no trobava res que m’agradés, però vaig tenir la sort de tenir la ment molt clara per no enganxar-me a cap cosa que no toques, perquè aquests moments de tocar fons són molt delicats.

I què va fer?

Vaig contactar amb la fundació Casa del Tibet a Barcelona, el meu gran mestre ha sigut Thubten Wangchen, que n’és el director. A partir d’aquí vaig començar a conèixer la filosofia budista i vaig començar a rebre cursos de budisme i meditació.

Què el va captivar d’aquest món?

Que tot és molt senzill. Quan vaig arribar a entendre el que és la filosofia budista vaig pensar: “Que senzill és tot i com de complicat ho fem.”

Dissabte i diumenge farà un curs de budisme tibetà. En què consisteix?

El 18 farem una presentació del curs, una introducció del budisme per explicar què és i també parlarem sobre la vida de Siddharta Gautama, que és el buda de la nostra era. També tractarem el dharma i les quatre nobles veritats que parlen ja del patiment.

Quin és l’objectiu del curs?

Arribar a uns possibles assistents que tinguin interès per entrar al món budista. Està pensat perquè la gent connceti amb una filosofia amb la qual tindrà molta més pau i tranquil·litat.

Què aprendrà la gent?

A ser més feliç. I a no enfadar-se tant i tindre molta més pau interior i en el seu entorn.

Destaca alguna figura representativa del budisme?

Buda, el màxim exponent del budisme i del qual hem après totes les ensenyances. Tot i això, el budisme tibetà no es pot interpretar sense el gran mestre que és el dalai-lama.