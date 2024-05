“De vegades es vol anar massa ràpid amb els nedadors joves”

Una trajectòria àmplia i llarga, la seva.

Vaig començar fa 30 anys a Sant Julià. Al principi feia classes com a monitor a una escola de natació i, amb un altre company, cap al 1996, vam entrar al club, al LAUesport. Des d’aleshores he estat allà, fins l’any passat, i van ser uns anys molt bonics.

Un dels tècnics més respectats i valorats de la natació.

Sí i és molt gratificant sentir-ho. Quan fas una feina així i tens tracte amb molta gent jove es crea un vincle bastant fort, perquè s’ha de tenir en compte que els cicles de nadadors són de cinc o sis anys i es fa una relació molt bonica i de molta estima.

Des de 1994 la natació andorrana ha canviat molt.

I tant! Pensi que abans només hi havia natació i no hi havia waterpolo, sincronitzada ni cap especialitat més i, és clar, era diferent. Ara hi ha més seccions i més clubs i tot ha crescut.

Ha crescut per a bé?

A veure, sí, sempre, però també cal matisar-ho.

Vostè dirà.

Crec que la natació al país està mal enfocada. El 90 % són joves de menys de 18 anys i l’altre gruix molt important són menors de 16, és a dir que tenim una població de nadadors juvenil, per dir-ho així. Entenc que això fa que no tinguin la preparació d’acord amb la seva edat i es fa com si fos un esportista de nivell absolut.

I això és contraproduent.

Es tendeix a cremar les etapes abans d’hora i, de vegades, es vol anar massa ràpid. A les competicions veus que les sèries bones són de nedadors del 2010 o el 2011 i, com que no hi ha gaire més, potser se’ls exigeix més del que hauria de ser natural. En l’esport de base, sobretot aquí a Andorra, entre tots hauríem d’entendre que s’ha de mirar més pel nedador que pel crono, cuidar-los una mica més en aquest sentit.

El 2025 hi ha Jocs dels Petits Estats.

En general hi ha una bona generació, eh? Tenim nedadors destacats –els Lomero, Nàdia Tudó, Patrick Pelegrina, etc.– i són els que han d’estirar el carro. Ara bé, sota el meu parer, mires enrere i no tenim un relleu assegurat a aquest nivell, però pels Jocs d’Andorra no hi trobo tant problema, perquè hi ha molta qualitat.

Fa uns mesos que treballa al CN Serradells.

Sí i estic molt content. La tasca que faig és diferent, perquè he passat de ser primer entrenador, responsable i coordinador a Sant Julià a ser preparador de les nedadores de sincro, un reforç tècnic. És un repte nou per mi i m’agrada.