“Vaig començar a escriure teatre de manera intuïtiva”

Quant temps fa que va començar al món artístic, i per què?

Vaig començar ja de petita perquè a la meva escola es feia teatre i era una nena molt extravertida i sempre m’ha agradat.

I de manera professional?

El 2018. Amb una companya de classe, la Lola Rosales, vam fundar la nostra companyia de teatre, Las Chatis, i vam fer el nostre primer espectacle, que es deia El Chinabum.

Com va sorgir l’oportunitat de fer el guió de la sèrie ‘Autodefensa’?

De manera bastant natural: la Belén i jo estàvem en una etapa molt fiestera i esbojarrada de la nostra vida i de seguida vam conèixer el Miguel Ángel, el director de la sèrie, i ens vam fer amics. Al cap d’un temps va sorgir la idea de fer alguna cosa.

I llavors vau gravar la sèrie, no?

Sí, però mai pensàvem que arribés a sortir. Al final es va estrenar i vam començar bastant de broma i entre amics. No ho vam veure com una oportunitat fins que es va estrenar realment.

El guió el va escriure vostè i va ser nominat a millor guió als premis Feroz. Com es va sentir?

Doncs molt contenta, em va semblar molt guai. Em va fer molta il·lusió perquè la categoria de guió és molt difícil que toqui perquè competeixes amb totes les sèries, i em vaig sentir molt orgullosa.

Quant de temps fa que escriu?

Vaig començar a escriure teatre amb la Lola d’una manera bastant intuïtiva i no m’ho prenia gaire seriosament. Però fa sis anys sí que vaig iniciar-me de manera professional.

Quin és el procés que segueix per guionitzar una obra de teatre?

Doncs depèn bastant de l’obra de teatre, del moment i amb qui ho faci. Normalment penso en una idea que m’agrada i em sorgeix de manera espontània o aleatòria, llavors invento i improviso molt i en parlo amb molta gent per tenir en compte altres opinions, i finalment faig el pas per començar a escriure.

Té restriccions o normes a l’hora d’escriure o li deixen fer?

No treballo per encàrrec, així que a l’hora d’escriure una obra de teatre em baso a escollir si aquell projecte m’agrada o no. Tinc bastanta flexibilitat en el moment d’escriure el guió.

Algun projecte que tingui al cap?

Ahir vaig fer una xerrada al Centre de Congressos d’Andorra la Vella dins de les jornades de l’Ull Nu, per parlar del procés creatiu i de com articular una idea a partir de la pròpia experiència.