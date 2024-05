“El jazz és l’estil que dona més importància a la improvisació”

Què veurem al cicle de conferències Art i música?

La conferència serà bàsicament explicar quina és la relació entre cada quadre i la seva peça musical associada. Explicaré què ha passat pel meu cap des que em van fer l’encàrrec des del Museu Carmen Thyssen fins que el vaig entregar.

Què destacaria de l’exposició ‘Sons’?

L’exposició Sons, analogies musicals a la pintura és diferent perquè vas amb uns auriculars i pots fer una audioguia només amb música. Els quadres estan englobats en vuit grups: composició, cadència, compàs, moviments, polifonia, acústica, acords i harmonia.

A quins blocs ha posat melodia?

El meu bloc és el compàs i l’harmonia, en aquest últim la natura té un paper bastant protagonista.

Les peces musicals són amb piano?

No, són produccions una mica més complexes que només amb el piano. Són produccions musicals amb bastants sons que es combinen.

Per què s’ha decantat pel jazz?

Perquè és el gènere que dona més importància a la improvisació de tots els que existeixen. Abans realment no era així, però a partir del romanticisme la gent va deixar d’improvisar i ho va deixar tot per escrit.

Quina és la seva relació amb el jazz?

Laboral i passional, una mica les dues coses. Però tot el que sigui allunyar-me d’allò que està establert podria encaixar amb la paraula jazz.

Com es pot reivindicar aquest estil musical?

Reivindico que la gent tingui curiositat per escoltar músiques més enllà del que el mercat ens imposa. Avui en dia és pràcticament impossible no escoltar reggaeton i pop en un dia. Cada música té la seva funció i el seu moment.

Creu que el reggaeton està en auge?

S’escolta molt, però és una qüestió de paciència, ja que vivim en un món de consum ràpid. A part del reggaeton hi ha més coses i més elaborades, que no vol dir que siguin millors. La música clàssica, per exemple, s’ha d’escoltar amb més paciència, amb dos minuts no t’haurà satisfet.

Quins projectes té actualment?

Tot just he acabat el concert inaugural del Jambo en què porto la direcció artística i també tocaré. A més, estic immers en el Festival de jazz amb l’organització i la producció dels cicles de concert de jazz al carrer. A l’estiu estaré tocant amb Els Senyora a moltes festes majors.