“La gent no coneix les eines per combatre l’estrès i existeixen”

Què tractarà a la xerrada de demà?

Tractaré l’estrès, com el produïm i també algunes eines per reduir-lo.

Per què va fundar l’Institut de l’estrès?

Porto 25 anys impartint classes en empreses i cursos d’habilitats per trobar la solució a l’estrès i m’he adonat que cada vegada hi ha més estrès. Per això vaig crear l’institut. L’OMS, l’Organització Mundial de la Salut, diu que és l’epidèmia del segle XXI.

Per què?

Cada vegada anem més de pressa i volem arribar a més coses, estem sobreinformats. A més, estem hiperconnectats als telèfons mòbils responent correus o whatsapps a qualsevol hora. Hi ha molta informació al nostre voltant i voler arribar a tot ens passa factura.

Cada vegada hi ha més estrès?

Sí, abans de la pandèmia hi havia empreses amb un 40% d’estrès i ara s’està parlant del 60% o 70% en les mateixes empreses. Hi ha més estrès i cada vegada en edats més joves. Les persones no coneixen les eines per combatre’l i existeixen.

Quines són?

Una d’elles és gaudir de la vida. Si no gaudeixes del que fas estàs angoixat. I també hauríem d’aprendre a respirar amb la part inferior dels pulmons, que és la parasimpàtica, la que ens relaxa, en lloc de fer-ho amb la part superficial, que és la que activa el sistema simpàtic i com solem respirar.

En què pot repercutir tenir un estrès continuat?

L’estrès crònic té conseqüències com l’esgotament, mals de cap i musculars, insomni, sensació d’ineficàcia, fatiga física, sentiments negatius sobre la feina, irritabilitat i ansietat.

És bo tenir una mica d’estrès?

L’estrès en realitat és bo, és un moment d’alarma, un estat que ens posa actius. Quan estàs actiu estàs més concentrat, tens més força i més energia.

Com gestiona vostè l’estrès?

Respiro amb el sistema diafragmàtic per relaxar-me, només em fan falta cinc minuts i d’aquesta manera aconsegueixo baixar el nivell de cortisol i adrenalina.

Des de l’institut ha creat algun programa.

Correcte, hem creat un programa que es diu Gestrés, un curs que en cinc dies redueix l’estrès de les persones. La persona que s’inscriu al curs té cada dia uns objectius, hi ha un munt de vídeos, infografies, tests i plantilles de treball. En cinc dies la gent gestiona millor l’estrès i té eines per frenar-lo. Aquest programa està dissenyat per harmonitzar la vida laboral.