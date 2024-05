“Fer rap m’ajuda a analitzar els moments difícils que he viscut”

On va començar a fer rap?

Vaig començar a la platja, estava amb uns amics que rapejaven i s’insultaven entre ells amb enginy i vaig voler provar. Aquell estiu vaig començar fent rimes bàsiques i dues setmanes després ja em vaig presentar a la primera batalla de galls per treure’m la por escènica.

Va iniciar-se al rap per influència dels seus amics?

Podria ser, però crec que va ser més per la pròpia influència. No volia fama ni fer música, simplement el rap em va cridar molt l’atenció, em va agradar.

Les batalles de galls van ser l’inici?

Sí, vaig començar amb les batalles de galls i el freestyle. Em vaig adonar que a Andorra no hi havia gaire gent que fes rap, llavors vaig baixar a la Seu d’Urgell i vaig conèixer dos amics, el Raül i el Jupiter, i amb ells vam formar una lliga de batalles de galls.

I com va anar?

Vam agafar artistes de diferents llocs i es van començar a unir i llavors vam muntar una lliga a Andorra. La primera que vam fer va ser la millor, hi havia unes 300 persones al Prat del Roure.

En què s’inspira a l’hora d’escriure les cançons?

La inspiració es treballa, si no t’asseus a l’escriptori cada dia per escriure les idees, no arriben. La inspiració em sol venir en moments de tristesa o moments difícils que he passat a la vida i escriure m’ha ajudat a analitzar-los. Em desfogo escrivint.

Té pensat treure un nou disc?

Estem treballant en el segon disc amb Carlos Vendetta, el productor de Madrid. Segurament sortirà al setembre.

Ja sap el nom?

Es titularà R.I.P. i hi haurà un total de 12 cançons.

Què el fa diferent a d’altres rapers?

Cada artista té quelcom que el fa únic i té el seu segell d’identitat. Tothom absorbeix coneixements d’altres, jo mateix ho he fet de Kase.O i Soha. El que em fa diferent són les experiències que he viscut i com les he canalitzat i afrontat.

Quines són les seves influències musicals?

M’agrada molt Falsa Alarma i Morodo. Eminem va ser molt important per a mi en l’època de Lose Yourself.

Per què?

Perquè em vaig enganxar a un rap que no entenia. Sempre buscava entendre el contingut de les cançons, volia que la cançó m’expliqués alguna cosa i que m’enganxés per la història. I amb ell va ser tot el contrari, m’agradava el ritme.