“M’omple l’enamorament dels meus alumnes amb la música”

Com va començar amb la guitarra?

Sempre m’havia agradat la música, però vaig començar amb la guitarra a unes colònies d’estiu escoltant una altra gent tocant quan tenia uns 6 anys.

Com va trobar el seu estil?

Jo volia fer guitarra i ho tenia clar, vaig començar a estudiar-la seriosament a l’Institut de Música d’Andorra la Vella amb el vessant més clàssic i l’he seguit sempre. Ha sigut recentment que m’he interessat més per la música moderna, popular o folklòrica.

En quin punt es troba actualment?

Ara em defineixo com a músic clàssic, però estic en una investigació de la música popular andorrana i del Pirineu que m’està fent lligar la cosa popular amb la clàssica. M’interessa aprofitar els meus coneixements clàssics i portar-los a la música popular, i al revés.

Com funciona el procés?

Surt depèn del moment: si estic influenciat per un estil més jazz, la peça que toqui pot sortir més jazz, també pot ser que em basi en la música popular d’altres llocs.

També té un vessant pedagògic.

Soc professor des de fa molts anys i fa set anys que ensenyo a l’institut d’Andorra la Vella. M’agrada combinar les classes amb els concerts, ja que actuar m’enriqueix com a professor i les classes em donen eines per després aplicar-les als meus concerts. Per mi és un sentiment molt maco haver-me format a Andorra i poder ensenyar aquí, perquè sé el que em va faltar quan l’aprenent era jo i ara ho puc donar als meus alumnes.

Què és el que més l’omple com a professor?

El que més m’omple són els petits moments d’enamorament dels meus alumnes amb la música, a vegades estàs tocant en grup i et gires i veus la cara d’un alumne que està plena d’emoció. Això m’emociona i em fa veure que val la pena tot l’esforç. Quan passa compensa tota la feina feta.

Què es pot esperar del concert d’avui?

Avui toquem a la Farga amb la Laura Garcia. És un projecte que neix d’una demanda de Patrimoni del Govern, que ens va demanar recollir unes cançons que es van anotar en una missió a Andorra el 1925. Són obres que van estar congelades durant el franquisme i ara s’han començat a reactivar. Sempre he tingut ganes de crear i aquí teníem la melodia i la lletra, llavors vaig fer les transcripcions i diferents versions amb la guitarra. Està funcionant molt bé i l’ONCA ens va suggerir el 17 de juny actuar amb ells.