“L’oli essencial sol no és hidratant, et resseca la pell”

Quin és l’objectiu de les Jornades holístiques?

Donar a conèixer els beneficis i les propietats dels olis essencials com una alternativa a altres productes que adquirim, no per substituir cap medicament ni deixar d’anar al metge, però sí com a prevenció. Aquestes jornades van començar ahir i acaben demà.

Quines activitats es faran?

Diverses, entre les quals els olis essencials enfocats a l’esport, una xerrada sobre oportunitats de negoci i una xerrada on es vincularan les emocions i el lideratge que farà el coach German Lakovlec.

Què és l’oli essencial?

És un producte que s’extreu de l’essència de la planta. És un producte que la planta fabrica per a la seva supervivència i extraiem aquest producte per un procés de destil·lació o esprement-lo en el cas dels cítrics.

Tots els olis essencials que es venen ho són?

Hi ha molts olis essencials al mercat que són correctes, però hi ha altres productes que es venen com a olis essencials i no ho són del tot perquè estan barrejats amb productes químics i la gent ha de ser conscient d’això.

Per què va començar a utilitzar els olis?

Vaig iniciar-m’hi perquè Marta Bernet va venir a la meva llibreria i em va proposar de fer una xerrada d’olis essencials allà. Em va semblar bé i la vam acabar realitzant. A partir d’aquí em vaig introduir en aquest món.

Com va començar a utilitzar-los?

La primera vegada vaig adquirir un pack d’inici amb unes barreges específiques per a diferents necessitats.

Per què són útils els olis essencials?

Et serveixen, per una banda, per al cos, per als dolors musculars, les ferides, per al mal de panxa, entre d’altres. També van bé per relaxar. Els olis tenen efecte antibiòtic, antivíric, antiespasmòdic, descongestionant, mucolític. Hi ha diferents olis per a diferents afeccions.

Ajuden a cuidar la pell?

Sí, si tens granets pots trobar olis adequats que poden anar molt bé. L’oli essencial sol no és hidratant, tot el contrari, et resseca la pell, però quan fas una aplicació tòpica has d’utilitzar sempre un oli vegetal que sigui el vehicle que és el que t’aportarà nutrients i hidratació.

I serveixen per tractar al·lèrgies?

Totalment, hi ha tres olis essencials que són el de lavanda, llimona i menta que ajuden a controlar l’estamina, però l’efecte no és immediat.