Per què va començar a pintar des de petita?

M’agradava molt dibuixar i m’entretenia amb els papers i els llapis. Des que vaig cursar maternal que em fascinen els colors. Quan vaig ser més gran vaig tenir la possibilitat de fer classes de pintura fora de l’horari escolar.

I en va fer?

Sí, vaig apuntar-me per fer classes de pintura i en el moment de plantejar-me quina carrera volia estudiar vaig triar fer belles arts.

Per què es va especialitzar en la restauració de béns mobles?

Perquè la formació de belles arts a nivell de pintura era massa bohèmia i els professors no eren gaire seriosos, llavors vaig decidir tirar cap a la restauració.

Com apareixen les aquarel·les a la seva faceta artística?

Arran de la covid em vaig posar a fer classes d’aquarel·la online. La tècnica de l’aquarel·la és pràctica per fer a casa perquè el suport és un paper i no ocupa espai i, a més, tampoc fa olor, com pot ser la tècnica de l’oli.

Què li sembla l’aquarel·la?

És una de les tècniques més complicades que hi ha. A vegades s’associa a la tècnica que fan els nens petits, però per dominar-la bé en l’àmbit pictòric és difícil.

Per què?

Perquè sempre hi ha el joc de l’aigua que no pots controlar mai del tot. Has de deixar que els colors es barregin entre ells i es creïn transparències.

Què li agrada més, pintar sobre fusta, seda o amb aquarel·la?

El que realment m’agrada és poder-me expressar lliurement amb els colors, tant me fa sobre el suport que pinto. Ara bé, si tingués un taller propi segurament ho faria tot.

Com va crear ‘Jardí flotant’?

És una obra que penja tota d’una estructura i està formada per 41 peces de paper pintat amb aquarel·les. Cada peça fa un metre per 22 centímetres. La gran estructura representa branques d’un arbre que uneixen la terra amb el cel.

Què vol transmetre amb l’obra?

Moltes coses, entre elles la pau que sentim quan estem en un entorn natural. També vull que l’obra faci partícip la gent de la seva bellesa.

Ja està desmuntant l’estructura del Roc Blanc, la vol exposar a algun altre lloc?

Sí, he pensat en l’Illa Carlemany per tenir-la durant un període de temps. També estic mirant altres espais a Andorra, però no és fàcil trobar un espai de 10 metres d’altura.