“M’expresso millor quan escric el que sento, és una teràpia”

Per què va començar a fer rap i quan?

Vaig començar a escriure poesia amb nou anys. Quan volia fer-li un regal a la mare li escrivia una poesia en concret. Sobretot escrivia quan estava trist, era la manera que tenia de petit de gestionar les emocions.

I ara segueix escrivint per la mateixa raó?

Sí, això no ha canviat. Soc una mica extravertit, però pel que fa als sentiments soc més introvertit, així que m’expresso millor quan escric el que sento. Escriure és una teràpia i una manera de transmetre alguna cosa al final.

Les cançons es basen en coses de la seva vida?

Sí, normalment és així. Es basen en coses que em passen a mi en el meu dia a dia.

Per què li agrada fer música urbana?

Perquè em permet ser lliure, al final puc escriure tot el que vulgui. Segurament en un altre estil també podria fer-ho, però quan escolto rap realment m’adono que és el meu estil.

Quan sortirà la cançó que ha fet per a l’FC Andorra?

Espero i desitjo que a principi del mes de juny.

Com va sorgir aquest projecte?

Doncs vam fer la cançó i la vam presentar a l’FC Andorra i els va agradar, i llavors ja es va tirar el projecte endavant. Fa més d’un any i mig que vam començar a treballar, juntament amb el duet Dkaye i el Dídac, que és el DJ.

Com ha tirat endavant el projecte?

Quan vaig començar es va ajuntar amb moments difícils de la meva vida personal i vaig haver de donar-me pressa perquè és un projecte seriós i hi ha gent professional al darrere. Hem rodat molts dies durant dotze hores, hi ha molts vídeos i també molt material, hem treballat moltíssim. Aquest projecte m’ha fet veure com enfocar la meva carrera professional en l’àmbit musical.

Com ha sigut la col·laboració amb el duet Dkaye i el Dídac?

Molt bona, perquè tenim bon feeling entre tots i vam tirar la cançó endavant.

Es va posar d’acord amb ells per compondre la cançó? Com ho van fer?

Hi ha una part de la cançó que és la més potent que la vam escriure tots plegats. I després cadascú va escriure de manera individual l’estrofa que canta dintre de la cançó.

Està satisfet amb el resultat de la cançó?

Sí, la veritat, estic molt content de com ha quedat. Espero que les hores de feina que hi hem dedicat donin els seus fruits.