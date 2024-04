“El sector del fitness ha crescut molt des de la covid”

Com se li va ocórrer de crear aquesta app?

Viatjo bastant per feina a Barcelona i a Madrid. Anant amunt i avall em costava molt seguir la rutina diària d’entrenament. Trobar un lloc on entrenar-me sense haver de matricular-m’hi i pagar mensualitats no era fàcil. Parlant-ne amb un amic, em va dir que busqués una aplicació per trobar gimnàs. Li vaig fer cas, però em vaig adonar que no existia.

I això complica les coses.

Sí. Per trobar un gimnàs en què et deixin entrenar un dia, has de fer una cerca a Google Maps, trucar al gimnàs i demanar si tenen aquesta opció. I en molts casos et fan una plantilla de client nou, cosa que et fa perdre temps, i els preus solen ser més elevats. En adonar-me que no hi havia cap solució que cobrís aquesta necessitat que jo tenia, vaig començar a investigar. Vaig parlar amb gent, vaig recollir unes quantes dades, i vaig adonar-me que hi havia un mercat potencial en què ningú s’havia fixat. Com que tinc aquest virus d’emprendre, vaig decidir començar a treballar en un bon projecte.

Quant temps fa que hi treballa?

Fa un any i mig vaig posar les primeres bases del pla d’empresa. L’any passat vaig apuntar-me al taller d’emprenedors que organitza el Govern. Vaig presentar-hi la meva idea, els professors van ajudar-me a dissenyar bé el business plan i vaig guanyar el primer premi, cosa que em va motivar encara més.

En quin estat es troba el desenvolupament de l’app?

Estem treballant en la imatge de marca i ja hem començat a desenvolupar l’aplicació en la seva mínima versió viable. D’aquí a quatre mesos hauríem de tenir l’aplicació enllestida. També fem molta feina de comercial, posant-nos en contacte amb els gimnasos perquè ens coneguin. La idea és que els gimnasos que estiguin dins la plataforma ofereixin als usuaris l’opció de pagar per l’ús.

Quin és el model de negoci de l’app?

Som una central de reserva i ens quedem una comissió per transacció. Hi participen, de moment, una desena de gimnasos de Barcelona i de Madrid. L’objectiu és cobrir tot Espanya i Andorra. Esperem arribar als 200.

El vostre públic potencial és molt gran.

És enorme. Gent que viatja per feina o per oci i, sobretot, esportistes. El sector del fitness ha crescut molt des de la covid. La gent es cuida cada vegada més. També hi ha més teletreball, és cert, però les reunions presencials no s’han acabat i això fa que es facin viatges d’un dia. Aquest és, justament, el públic de la nostra app.