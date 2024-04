“Quan parlo català sento que formo part d’aquest país”

Quant fa que viu a Andorra?

Només fa un any i mig que visc al Principat, però sento que ja formo part d’aquest país dels Pirineus.

Per què?

Doncs perquè ja parlo català, em defenso prou bé. Evidentment, no tinc la mateixa fluïdesa que una persona nascuda aquí, però és normal.

Està fent classes o aprèn pel seu compte?

De moment aprenc sola amb l’ajuda dels meus companys de feina, que porten tota la vida al país, i els clients que atenc a la botiga. D’aquí a un temps vull inscriure’m a Govern per començar a fer classes de català gratuïtes i millorar la llengua. Encara no he començat les classes per falta de temps, tot i que les ganes i l’interès estan presents.

Per què vol aprendre el català?

És una llengua que m’agrada i sé que em servirà. A més, quan parlo català sento que d’alguna manera formo part del país, em sento integrada.

Què pensa sobre aquesta llengua?

El català és una llengua molt interessant i maca d’escoltar. M’agrada aprendre la llengua gaudint mentre la parlo. En ser argentina la meva pronunciació és diferent i quan parlo amb la gent se n’adona. Llavors he de modificar l’accent a poc a poc.

Creu que és important que la gent parli la llengua del país on s’instal·la a viure? Per què?

Sí, totalment, perquè forma part d’una societat que ja està creada. Una persona que arriba a un altre país va a la recerca de somnis i aprendre la llengua del lloc on t’instal·les és la forma correcta per acabar d’incloure’t i entendre a la gent.

Pensa que els andorrans defensen la seva llengua?

Sí, a Andorra la població defensa la llengua amb el cor i això m’agrada molt. És una forma de mantindre la llengua i cuidar-la amb el pas dels anys perquè les llengües van variant.

Per què creu que hi ha persones que no saben català després de viure a Andorra durant anys?

Molta gent no aprèn el català per comoditat, ja que a molts llocs t’atenen en castellà, i llavors s’acomoda. A part, hi ha gent que no valora el lloc on viu amb tot el que engloba un país. Andorra ofereix moltes coses i aprendre el català és el mínim que hauria de fer qualsevol en instal·lar-se aquí.

Vostè ha trobat el que buscava al Principat?

Viure a Andorra m’ha canviat la vida. He pogut accedir a un bon sou i tenir moltes comoditats. Hem de valorar la seguretat que tenim en aquestes valls.