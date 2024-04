“Vaig deixar l’esport set anys per una malaltia autoimmune”

Per quina raó va començar a córrer?

Pertanyo a una família d’esportistes, tant els pares com les tres germanes han estat i són grans esportistes i les persones que m’han inspirat. Sempre hem fet esport a casa, esquí, tennis, etcètera. Quan vaig marxar a Barcelona a viure per feina vaig deixar el tennis, però vaig seguir corrent sense plantejar-me fer cap marató.

Mai ha deixat de fer esport?

Sí, el 2004. Em van detectar una malaltia autoimmune mixta del teixit connectiu que actualment segueixo tenint i durant set anys vaig haver de deixar l’esport, no podia fer cap mena d’activitat física més enllà de caminar.

I va fer algun tractament?

Sí, al principi només em donaven corticoides. Després de moltes proves vaig poder accedir a un tractament natural amb homeopatia i oligoelements i el 2011 ja vaig poder començar a fer 30 minuts corrent de nou.

Llavors ja es va plantejar algun repte?

Correcte. Vaig fer la primera marató participant en un repte solidari per aconseguir diners per a la Casa dels Xuklis, situada a Barcelona, on recollíem diners per als nens malalts de càncer de l’Associació Afanoc.

Com es va sentir en aquest primer repte?

Vaig unir la capacitat de superació física amb la nova situació que vivia i la fortalesa mental.

Per què es va plantejar fer les sis maratons?

La malaltia em va donar la possibilitat de valorar més el moment que estava vivint. Vaig marxar un any d’excedència a Nova Zelanda per estudiar i em vaig adonar que la vida era molt més que la feina. Llavors em vaig comprometre amb mi mateixa per fer les sis maratons.

Quant temps de preparació hi ha darrere d’unes maratons com aquestes?

Van ser quatre mesos força exigents tant mentalment com físicament i nutricionalment. Has de tenir aquestes variables molt controlades, i més en el meu cas, ja que en patir aquesta malaltia no podia tenir brots.

Quants anys va trigar a fer-les?

13 anys. La primera va ser la de Nova York el 2011 i l’última la de Tòquio el 2024.

Inclouran alguna ciutat més als World Marathon Majors?

Abbott World Marathon Majors ha confirmat que la marató de Sydney ha superat la primera fase d’avaluació que va realitzar l’organització. Les ciutats que han accedit a les majors han passat per moltes proves en l’àmbit organitzatiu i de circuit.