“Ara la masturbació femenina és sinònim d’empoderament”

Quins conceptes tractarà a la conferència d’avui?

És una xerrada que es farà amb humor i afecte perquè és un tema carregat de subjectivitats i complexitats. Es tractaran aspectes que tenen a veure amb la sexualitat que mai ens han explicat o sempre ens ho han dit carregat de mites i tabús.

D’aquí el concepte de ‘fake news’?

Exacte. Però també he volgut utilitzar aquesta paraula perquè estem en un moment en què com més alarmistes són els clickbaits, més venen. Avui en dia molta gent parla de sexe, que és una cosa que abans no passava, i això té una part molt positiva.

Quina?

S’ha de naturalitzar parlar d’aquestes qüestions perquè és una cosa que forma part de totes les persones. És alliberador i aporta aspectes positius a la salut mental de les persones.

Com està repercutint la manera com s’està parlant de la sexualitat?

S’estan tornant a establir nous models de com hauríem de funcionar sexualment que no tenen en compte les subjectivitats i individualitats que pugui tenir cada persona.

Posi-me’n un exemple.

Des de fa uns anys que la masturbació femenina va deixar de ser tan tabú i ara és sinònim d’empoderament. Està molt bé que es valori l’autoerotisme de les dones, però què passa si a una dona li costa accedir o estimular la seva pròpia vulva. Segurament aquesta dona s’està sentint culpable i pensa que hauria de poder fer-ho perquè totes poden. I això no és casualitat i no ho han creat elles del no-res.

I d’on ve?

Vivim en un sistema patriarcal i sempre s’ha parlat dels genitals femenins amb molt desconeixement. I moltes vegades com si fos alguna cosa bruta, que fa mala olor i que s’ha de tapar, això es veu clarament en la manera com ens han ensenyat a seure.

Creu que entre col·lectiu jove falta educació sexual?

Sí, no és una cosa que es faci a nivell integral i comunitari, no es fa un acompanyament de qualitat amb els diferents agents socialitzadors.

Per què pensa que no es tracta suficientmeny?

A l’última dècada l’educació sexual ha sigut com aquella assignatura que políticament s’ha instrumentalitzat i és una pena perquè al final els més perjudicats són els menors.

Per què?

Perquè llavors els joves opten per mirar porno, i aquest no està fet per ensenyar ni educar sobre l’àmbit sexual.