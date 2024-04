“Sempre he tingut inquietud pel vessant corporal i verbal”

Per què es va interessar per la naturalesa de l’ésser humà i les relacions entre ells?

Per ser inquieta i perquè m’encanta parlar i relacionar-me. Sempre ha sigut la meva inquietud, tant pel vessant corporal com pel verbal. Quan era petita volia ser psicòloga, però tenia clar que no volia estudiar Psicologia només sortir de l’escola.

Per què?

Perquè quan surts de l’escola ets molt làbil intel·lectualment i pensava que era una cosa molt contundent que s’havia d’estudiar quan ja estaves més centrat. Llavors em vaig formar com a professora d’educació física abans de fer Psicologia.

Com va néixer GEC Benestar, la pàgina web en què comparteix les activitats que realitza?

El meu marit, Gustavo Corradi, i jo vam tenir la idea. Els dos vam ser estudiants d’intercanvi i coincidim que estimem les diferents cultures, les formes de pensar i d’expressar-se dels diversos països. Ens uneix col·laborar en el benestar de les persones.

Quines activitats fa per contribuir al benestar de les persones?

Una de les activitats és el moviment expressiu conscient, que l’anomeno “dansa viva”. Indueixo la classe a través de la música mitjançant el ball. Poso música de totes les parts del món, però no hi ha cap coreografia.

I com es balla?

Cadascú es mou com vol al ritme de la música, es va deixant anar i cada cop és més expressiu amb els moviments. Sempre estic pendent del grup per veure què és el que sorgeix en comú. M’encanta com a pràctica.

Per què?

Perquè quan estàs ballant surts de la teva vida quotidiana a l’instant i et canvia l’humor. A més, has de fer el que et surt corporalment i, d’aquesta manera, també amplies el teu vocabulari corporal.

Qualsevol persona pot accedir als serveis que ofereix o hi ha uns requisits?

Tothom hi pot accedir, inclús la gent que no sap de què va, perquè això també és important, cadascú ha de confiar en les intuïcions que té. A mi m’agrada molt el taller de noves constel·lacions familiars.

En què consisteix?

Bàsicament, és veure què li costa a cada persona, però centrant-nos en l’avui. Un fet important, i crec que a Andorra és fonamental, és recuperar la confiança en els altres.

Per què és primordial per al país?

Fer les sessions en grup ajuda a fer el pas per fer el canvi. Ningú ha d’explicar la seva intimitat, es pot parlar de temes molt genèrics que afecten a tothom.