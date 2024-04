“No m’agrada repetir cançons. Si ho faig, canvio de format”

Quin va ser el seu primer contacte amb la música?

La meva àvia és molt religiosa i quan era petita anava amb ella a missa, concretament a l’església de Sant Miquel d’Encamp. Allà es cantava molt i hi havia la professora de música de l’escola espanyola d’Encamp. Un dia va venir i em va demanar si volia cantar a la coral.

I què va decidir fer?

Li vaig dir que sí i vaig iniciar-me a cantar a la coral de l’escola espanyola; només tenia 10 anys.

Com ha sigut la seva carrera musical?

Ha estat sempre en constant evolució. Vario el repertori de les cançons que interpreto, ja que no m’agrada repetir les mateixes melodies, i si ho faig canvio de format, és a dir, primer la puc haver cantat amb la guitarra i després ho faig amb una banda.

Hi ha alguna cosa que la caracteritzi?

M’agrada molt viatjar i acostumo a fer-ho a peu perquè valoro els paisatges naturals. Quan torno del viatge si ha sigut una bona experiència busco un tema que m’inspiri i faig un reportatge fotogràfic amb les fotos del viatge.

I hi inclou música?

Sí. La pista instrumental la compro i llavors faig la gravació de la meva veu a estudi amb la cançó que hagi escollit.

Quins cantants i grups sol interpretar?

Com a cantants Tina Turner, Celine Dion, David Bowie i Adele. De grups m’agrada interpretar Police, U2, Survivor, Queen, Texas, Scorpions i The Cranberries.

Viu de la música?

M’encantaria, però no. Em dedico a gestionar la gestoria de Vall Associats amb els meus germans. Els tres som socis, és un negoci familiar.

I ho pot compaginar amb la música?

Intento combinar-m’ho bé per poder fer les dues coses. Organitzar un espectacle és molta feina però després compensa. M’he d’organitzar el millor que puc per poder tirar endavant la meva passió, que és cantar.

Quin és el seu pròxim objectiu?

He proposat al comú d’Escaldes-Engordany fer una actuació al Sabors d’estiu d’aquest agost. A més, en un mes tinc un concert per a una boda, una proposta molt personal dels nuvis que no és gens el meu estil.

A qui haurà d’interpretar?

He de cantar una cançó de Lluís Llach i una altra de Florent Pagny, perquè un dels nuvis és francès i l’altre andorrà. Després potser hi afegeixo alguna altra cançó. És un repte més.