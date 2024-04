“Si tenim bons hàbits, amb el pas del temps ho agrairem”

Quins són els canvis físics associats a l’edat?

Cada vegada vivim més, però el que ens preocupa és com vivim els últims anys. Molts dels anys de la nostra etapa final són amb dependència. Això vol dir que no em puc fer valdre i comprometo familiars, als quals interfereixo en la seva qualitat de vida. La xerrada de Sant Julià va molt lligada a l’artrosi.

Què és l’artrosi?

És un procés degeneratiu articular fruit de mals hàbits. És quan el cartílag es va perdent i al final toca l’os contra os. Això provoca molt dolor a les articulacions i s’acaba implantant una pròtesi. Hi influeixen factors com l’alimentació, la qualitat del son o l’activitat física.

Com sorgeix?

És un tret molt comú del procés d’envelliment derivat de no haver fet bé els deures anteriorment, de no haver portat un estil de vida actiu i saludable. Es podria evitar o, si més no, allargar abans d’implantar una pròtesi.

Quins són els símptomes?

Sobretot rigidesa en el moviment, dolor articular, inflamació, pèrdua de rang de moviment i et costa més fer les coses de la teva vida diària. Si no hi fas front i s’accentua, ve la discapacitat. I com que fa mal, em quedo assegut o estirat tot el dia i se’m menja el sedentarisme.

I...

Pot generar obesitat i alhora tota la comorbiditat que comporta, com la diabetis, colesterolèmia i hipertensió. Una cosa que s’hauria pogut evitar uns quants anys enrere de cop i volta s’ha convertit en un problema. Em quedo a casa, no tinc estímuls i és un altre problema, la solitud de la gent gran.

Com es pot prevenir l’artrosi?

Fent exercici físic. Entrenant el cos sotmetent-lo a càrregues i a estímuls més grans perquè pugui ser més resistent, més fort i es pugui fer valdre per ell mateix. Si estic inactiu, tinc menys ganes de fer coses i afecta en el pla emocional.

Com s’ha de treballar?

És començar de ben petits portant un programa d’entrenament de força adaptat i ajustat a les necessitats individuals de dos o tres dies la setmana. Si ho mantinc el llarg del temps, no hi ha problema, llevat que tingui alguna lesió. Si tenim en compte uns bons hàbits des de petits, amb el pas del temps ho agrairem.

Sorgeixen altres patologies?

N’hi ha d’altres i moltes estan lligades a l’estil de vida i als teus hàbits, però l’artrosi al final és degeneratiu, ve amb el pas del temps. L’estructura es gasta i, depèn de com sigui aquest desgast, la tindràs més accentuada o menys.