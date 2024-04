Com va començar l’afició a l’esport?

Sempre m’ha agradat fer esport, des de petita. Mai m’han faltat les ganes de superar-me a mi mateixa. Als 16 anys vaig anar a un gimnàs, vaig fer una mica de fitness i em va encantar.

Per què?

Vaig descobrir que realment m’agradava aquell món i vaig decidir buscar feina per treballar en un gimnàs.

Llavors es va treure uns estudis relacionats amb l’esport?

En aquella època no hi havia estudis enfocats al món esportiu. Al cap d’uns anys va sortir la titulació a França, que va ser on vaig treure’m el títol per professionalitzar-me.

Després de molts anys treballant en diversos gimnasos, va obrir el seu negoci.

Sí, fa 20 anys que vaig obrir el meu local a Barcelona amb un mètode propi.

Quin?

Magali Train Better. Consisteix a entrenar la ment, el cos i les emocions mitjançant tres entrenaments diferents.

I quins són?

El primer és Train Hard, en què s’utilitzen els treballs biomètrics de resistència forta en càrdio, es guanya resistència física i mental. El segon és Be Strong, que és purament la preparació física i és molt important per preparar el cos. I el tercer és Live Better, una sessió en què s’enfoca l’entrenament cap a la diversió.

Quina és la millor tècnica de motivació?

Quan vas a entrenar, has de viure una experiència, i hi ha molts inputs que són importants: la música, els llums, l’actitud de l’entrenador, que és qui et motiva, els missatges positius. Al final, l’esport és el reflex de la vida.

A què es refereix?

L’esport ha de sumar, t’ha d’empoderar, fer-te sentir més fort i més bona persona perquè hi ha valors com el respecte.

Què és el que més li agrada d’entrenar la gent?

Saber que n’hi ha que gràcies a mi es desenvolupen com a persona em fa molt feliç.

Com serà la ‘masterclass’ de dimarts que ve?

La sessió es titula R.E.M. (Respira, Entrena i Medita) i està pensada per connectar en tots els aspectes, no només el físic, també el mental, l’emocional i l’espiritual.

Com va ser la seva experiència al programa televisiu ‘Operación Triunfo’?

Va ser una vivència increïble, em va encantar. Vaig tenir una connexió molt especial amb tots els triunfitos.