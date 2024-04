“És un repte representar el país als Jocs dels Petits Estats”

Quan i per què va començar la seva afició per la natació artística?

Quan tenia quatre anys. El meu germà és waterpolista i l’esperàvem al bar quan entrenava. Un d’aquells dies el meu pare va veure les noies d’un equip fent natació artística i em va demanar si volia apuntar-m’hi. Li vaig dir que sí, però no em van agafar perquè era molt petita.

I llavors què va fer?

El meu pare es va posar al costat de les noies que entrenaven per explicar-me el que feien i anar fent pel meu compte. I em va anar bastant bé i amb cinc anys ja em van agafar per entrenar amb l’equip.

Com ha sigut la seva carrera esportiva?

Vaig començar al club de natació de Mataró i vaig créixer allà fins als 10 anys. Llavors em va venir a buscar un club de Barcelona que es diu Kallípolis i vaig estar allà durant dues temporades. Després vaig tornar al de Mataró i més endavant em van agafar al club de Granollers, i amb aquest vam aconseguir ser campiones d’Espanya.

Ara és entrenadora del Club Serradells. Com encara els Jocs dels Petits Estats del 2025?

És un repte poder representar Andorra i la clau és mantenir-nos unides, tant les nenes com jo i la Natàlia Meca [coordinadora]. Ho estem encarant amb la perspectiva de veure què vindrà, perquè ningú sap com seran els rivals dels petits estats. No hi anem a buscar un superresultat.

I quin és el vostre propòsit?

Doncs millorar i aconseguir els objectius que ens marquem dintre de cada entrenament.

Quantes nenes estan preseleccionades per als Jocs i quina edat tenen?

Són cinc nenes molt joves i tenen entre 14 i 16 anys.

El nivell d’exigència és alt?

S’ha apujat bastant, aquestes nenes venien d’entrenar sis hores a la setmana.

I ara quantes hores entrenen?

Algun dia estem introduint tres i quatre hores diàries i els dissabtes ja estan fent matí i tarda. La setmana passada van entrenar vora les 25 hores setmanals. El sacrifici ha augmentat molt, tant per les hores com pels entrenaments en si, que estan més enfocats al nivell dels Jocs dels Petits Estats.

Com porten les joves l’elevat nivell d’exigència?

Ho porten molt bé. Fa poc que era nedadora i intento empatitzar amb elles.

En quin sentit?

Els explico les coses de la millor manera i reforço els punts positius. M’intento apropar a elles per motivar-les i ajudar-les. Hem creat un vincle molt maco.