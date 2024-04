“La dansa s’està potenciant molt amb balls llatins”

Què creu que aportarà l’espectacle de tango?

És una promoció de ball pel país, tant en l’àmbit nacional de cara a la gent que balla, com internacional, ja que vindrà gent de fora, tant professors reconeguts com parelles de ball com, per exemple, Fausto Carpino i Stephanie Fesneau.

La gent li dona la mateixa rellevància al tango que a d’altres estils de ball?

Encara no té el reconeixement suficient a nivell de pràctica, ja que no és el ball tradicional del país. Però en l’àmbit internacional, sobretot a Europa, s’està ballant molt i la gent jove s’està iniciant en la passió del que significa el món del tango.

Què significa?

Una connexió des del moment que contactes amb la mà i el cos, es crea una fusió amb la música i el moviment.

Sempre es balla amb la mateixa parella?

En aquest estil de ball no tan sols és típic ballar amb la teva parella, sinó també fer-ho amb d’altres. S’intercanvia molt en el que és el ball social a les milongues, la interrelació de ballar amb molta gent.

Com van ser els seus inicis dintre del món del ball?

Vaig començar a ballar de petit en diferents disciplines i em vaig acabar decantant pel ball de saló juntament amb la meva companya. Amb el temps em vaig formar i després vaig començar a competir, fins ara.

Què expressa amb el cos quan està en una actuació?

Hi ha dos components diferenciats, el més important és que quan ballo amb la meva parella vull comunicar-me corporalment i tenir una sensació de fusió del moviment dels nostres cossos amb el ritme i la música. A més, m’agrada molt improvisar i aquest joc corporal proporciona expressió, improvisació i diversió.

Actualment, quins estils practica?

Potencialment, faig tango argentí, balls de saló, salsa, bachata i kizomba, tot el que sigui ball en duet.

La Federació de Ball té prou suport de Govern per a noves iniciatives?

Hem anat tenint suport, però sempre costa el tema d’oferir més pressupost per fer nous projectes.

Com veu el panorama de la dansa a Andorra?

A dia d’avui s’està potenciant molt amb balls llatins. Ara és un bon moment de creixement, després de la pandèmia de la covid-19 la gent vol sortir i fer coses diferents. Sempre hi ha hagut una cultura de dansa, sobretot a nivell d’escoles i associacions.