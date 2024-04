“Si no estimes el teu equip és difícil liderar-lo correctament”

La seva llarga experiència en llocs de direcció l’ha portat a escriure el llibre? Per què?

Sí, al llarg de totes aquestes experiències personals he anat recopilant molta informació i he volgut plasmar la meva experiència i els coneixements en un llibre per a tota aquella gent que pugui estar interessada en temes de lideratge.

Quins hàbits s’han de seguir per exercir un bon lideratge?

Un d’ells seria practicar la meditació, que tothom entén com fer ioga o mindfulness, però també pot ser anar a fer surf a Sant Sebastià. Aquest pensament contemplatiu quan abaixes el ritme d’idees i pensaments genera molta autoconfiança i creativitat.

Digui’m una estratègia pràctica per superar els desafiaments del dia a dia.

És molt important dormir bé i envoltar-se d’un bon equip. A més, és rellevant saber que l’estrès no és necessari que desaparegui, sinó que és important aprendre a conviure-hi.

Quins són els aspectes més rellevants per liderar de manera efectiva?

L’equip que t’envolta és clau. Tot i això, en funció del país, l’empresa, l’entorn geogràfic o el sector en què et trobis, hauràs de variar el teu estil de lideratge. Com més claus tinguis per dirigir, millor.

Com ara quines?

Sortir de la zona de confort i acceptar el fracàs.

Ha estat director en diverses empreses. De quina manera ha dirigit els equips?

Depèn, a vegades et trobes amb equips que ja venen donats de si, llavors tenen molt coneixement, però també vicis adquirits. En canvi, quan has de formar l’equip de zero l’amotlles al teu estil, però necessites més temps. Els equips es lideren, s’empoderen, es formen, se’ls deixa fracassar i se’ls estima, si no estimes el teu equip és difícil saber liderar-lo correctament.

Un empresari de referència?

José María Folache, que és el director general de retail d’El Corte Inglés.

Va liderar la posada en marxa del centre Unnic. Com valora el primer any d’activitat?

Va ser un esforç titànic que vaig afrontar amb molt de gust. La valoració és positiva, però una empresa gran necessita entre tres i quatre anys per fluir, s’han de fer coses contínuament per seguir creixent.

Per què es va produir el relleu a la direcció?

Es va substituir la figura de director general per una direcció de centre més al peu del canó del negoci en les hores de més activitat, de vuit de la nit a quatre de la matinada.