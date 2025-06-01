VÒLEI PLATJA
El vòlei platja tanca amb dues de bronze
Les dues parelles andorranes, tant la femenina formada per Andrea Da Silva i Zeynep Ozenay com la masculina amb Xavi Folguera i Abel Bernal, van tancar la competició amb la tercera posició final en les seves respectives lliguetes, fet que els va garantir la medalla de bronze.
La victòria de Xipre contra Liechtenstein per 2 sets a 1 (19-21, 21-19 i 15-13) va ser clau per confirmar el metall per a Da Silva i Ozenay, mentre que a la competició masculina, Folguera i Bernal van signar també una gran actuació i van assegurar el tercer lloc tot i caure en l’últim partit davant Zorbis Charalampos i Georgios Chrysostomou, la parella xipriota, per un ajustat 1 a 2 (19-21 i 18-21).