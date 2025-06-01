TENNIS
Vicky Jiménez es penja l’or en una final impecable
Supera amb solvència Maria Weckerle (6-2 i 6-0) i compleix l’objectiu
Vicky Jiménez Kasintseva va tornar a brillar amb llum pròpia i va aconseguir la medalla d’or en la prova individual femenina dels Jocs dels Petits Estats, després d’una final esplèndida contra la luxemburguesa Maria Weckerle, número 483 del rànquing mundial.
“No és un premi petit. Estic molt orgullosa i guanyar a casa no ho havia fet”
La tenista andorrana va exhibir una versió autoritària i resolutiva per imposar-se per un clar 6-2 i 6-0, en poc més d’una hora de joc. Weckerle, que havia deixat fora de combat en semifinals una de les favorites, la maltesa Francesca Curmi, va ser incapaç de fer front al ritme i intensitat de Vicky. Després d’un inici amb 0-1 en contra, Vicky va reaccionar amb determinació, remuntant fins al 5-2 i tancant el primer set per 6-2. Amb cops guanyadors, molta solidesa i aprofitant les errades no forçades de la rival, Jiménez va ser implacable des del fons de pista i va marcar diferències sense treva i fins a cordar un triomf incontestable. El segon set ja va ser un monòleg, amb una Vicky Jiménez que va fer treballar Weckerle en cada intercanvi, obligant-la a jugar sempre a contrapeu. Amb breaks consecutius (1-0, 3-0, 5-0) i sense cedir ni un sol joc, va arrodonir el parcial en blanc, amb un contundent 6-0. “M’ha sortit molt bé, he jugat molt bé i al final he portat la iniciativa en tot el partit i estic molt contenta amb com he pogut dominar”, va valorar la tenista andorrana. A més va assegurar que “per mi és impressionant. Estic superorgullosa, és una gran victòria i això no és gens petit per mi, perquè guanyar a casa és una cosa que no havia fet mai”. El seu pare i entrenador, Joan Jiménez, es va mostrar “molt content i orgullós, evidentment per la Vicky, però també per la feina que ha fet el tenis femení en aquests Jocs, a casa”.
“Estic molt content per la Vicky i per tota la feina feta als Jocs”
El segon or
Jiménez va sumar el seu segon or consecutiu en uns Jocs dels Petits Estats, després del que ja va aconseguir a Malta, el 2023. “Ja en tinc dues d’or i no puc estar més feliç”, va sentenciar Vicky.