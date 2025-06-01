ELS JOCS DES DE DINS
Una setmana espectacular
Avui ha estat un dia molt diferent: jornada sense competició. He pogut esmorzar tranquil·lament amb la família, i això ja ha marcat el to del dia. Com que teníem la jornada lliure, hem anat a veure la competició de natació artística, que ha durat tot el matí, i més tard, també he baixat a veure les finals de tenis. M’ha agradat molt poder gaudir dels Jocs com a espectadora.
Al migdia hem dinat junts també en família i, a la tarda, he passat per casa a deixar totes les coses, i he aprofitat ja per preparar-me per assistir a la cerimònia de clausura que es fa al Prat del Roure amb la resta de companys participants de tots els països.
Sé que no ho he donat tot, i per això estic satisfeta
Si faig una mica de balanç general, em sento molt contenta. És evident que hi ha coses que no han sortit com m’hauria agradat i et queda aquella espineta de voler-ho fer millor. Però sé que, en el moment, ho vaig donar tot. Per això estic satisfeta. I sobretot, m’ho he passat molt bé perquè ha estat superdivertit.
Estic orgullosa de la imatge que hem deixat d'Andorra
També estic molt orgullosa de la imatge que hem deixat d’Andorra. A nivell de piscina, crec que ha estat molt positiva, i ha sorprès molta gent la quantitat de públic que s’ha mobilitzat per venir a veure els esports. Ha estat impressionant veure-ho, i m’ha fet molta il·lusió formar-ne part des de dintre com una de les esportistes del nostre país.
Espero que tothom ho hagi gaudit tant com nosaltres, els esportistes. Al final, d’això es tracta: de viure l’esport, compartir-lo i passar-ho bé.
Amb aquests, tanco els meus cinquens Jocs dels Petits Estats. Des d’Islàndia 2015, fins a Andorra 2025, de moment. Ha estat una experiència molt especial i que recordaré durant molt de temps.