BÀSQUET
La selecció femenina perd contra Xipre i acaba quarta
El combinat andorrà femení va perdre davant Xipre al pavelló Joan Alay, en el partit pel tercer i quart lloc. Les tricolors van cedir per 44 a 58 i van mostrar una notable millora respecte els partits anteriors i va tenir Clàudia Brunet amb 11 punts com la millor jugadora de la selecció. Andorra va començar amb to competitiu, tancant el primer quart amb empat a 11, però al segon i tercer quarts les xipriotes van aplanar la situació i no van donar cap opció.