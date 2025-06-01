NATACIÓ ARTÍSTICA
Parlant en plata
La natació artística suma dues medalles d’argent amb molta intriga
La natació artística, que enguany s’estrenava en els Jocs dels Petits Estats, va aportar a Andorra dues medalles, que podien haver estat tres, si no hagués estat per una reclamació de Malta, que va deixar sense el bronze Mariona Casas i Aran Van Den Eerenbeemt, en la rutina tècnica de duet. Una decisió polèmica que es va allargar durant un dia i que també va relegar Jasmine Serrano i Zoe Palau a la segona posició, quan havien aconseguit l’or. “És un cop dur, però l’hem acceptat, perquè sense saber res hauríem signat una plata”, va dir Palau, en rebre la seva medalla.
Ha sigut molt intens, se'ns han saltat les llàgrimes a totes
No hi havia moments per a lamentacions ni temps a perdre, i ambdós duos encara tenien el dia d’ahir al davant per rescabalar-se i reivindicar la bona feina, que porten fent durant més de dos anys, a la rutina de duet lliure. “La decisió d’ahir l’hem utilitzat per sortir amb més energia, més ràbia i per demostrar que ho valem”, va dir Mariona Casas. Lluny de sentir pressió o veure’s afectades per una decisió polèmica, Casas i Van Den Erenbeemt van saltar a la piscina per parlar, a través dels seus moviments artístics i sincronitzats, molt clar. Tant, que els jutges els van atorgar una puntuació de 143.0654, que els va permetre pujar al segon calaix del podi i sumar una nova medalla, no sense emoció. Com va passar un dia abans, una reclamació va posar, encara més, intriga a una decisió que, al final, va ser inamovible. “Ha sigut tota una experiència, ens hem posat les piles i hem creat noves rutines. Estem molt orgullosos del resultat”, va afirmar amb emoció Casas.
Hem sortit amb més rabia i energia per demostrar que ho valem
Un moment emocionant, al qual es va afegir la màgia, ara sí, de la cerimònia d’entrega de medalles del duet tècnic, que no es va poder fer el dia d’abans, i que va veure Zoe Palau i Jasmine Serrano pujant al podi i penjant-se la medalla de plata. “Ha sigut una emoció i una alegria molt intensa. Se’ns han saltat les llàgrimes a totes: companyes, entrenadores...”, va dir Zoe Palau. “Hi ha hagut molt patiment, però ha sigut increíble”, va afegir. Ambdues van competir, també, en individual, com va ocórrer el primer dia, amb resultats molt diferents als d’equip. Palau va sumar una quarta posició, amb una puntuació de 123.8725. Per la seva part, Serrano va acabar cinquena, amb 122.1525 punts. Un resultat que no les va privar de celebrar el que haurien d’haver gaudit un dia abans, una medalla de plata que, al final, es va multiplicar per dos.