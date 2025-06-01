VOLEIBOL
Luxemburg, amb dos ors, el gran dominador
Les dues seleccions de Luxemburg, la masculina i la femenina, van ser els grans dominadors en la modalitat de voleibol acabant com a primers les seves respectives lliguetes. En la categoria masculina van guanyar els cinc partits que van disputar, així com el combinat femení, que no va conèixer tampoc la derrota en els quatre enfrontaments que va jugar. La creu va ser Andorra, que no va poder sumar cap triomf en els Jocs ni en categoria masculina ni en la femenina.