Les imatges de la jornada dels Jocs dels Petits Estats
VIRTUS UNITA FORTIOR
Carabaña observa la divisa que duu tatuada al braç esquerre just abans de disputar els 10.000 metres.
SOTA EL SOL DEL PARC CENTRAL
El vòlei platja ha estat un dels esports amb més ambient durant els Jocs. I ahir no va ser una excepció.
SUPORT INCONDICIONAL
Les ciclistes d’Andorra, en aquest cas Raquel Balboa, van tenir el suport dels seus durant la cursa.
BALLARUQUES AL CTO
La ministra Mònica Bonell, i el tresorer de la federació de rugbi, David Ferrer, van animar-se amb el Sweet Caroline a Ordino.
‘TÊTE DE LA COURSE’
Anna Albalat encapçalant la cursa femenina de ciclisme, perseguida per dues islandeses. Andorra va ser bronze per equips.
TENSIÓ ALS SERRADELLS
La jornada de natació artística de divendres va ser tensa per les reclamacions, com la de Malta.
DOBLE DOBLET LUXEMBURGUÈS
Els ciclistes de Luxemburg van endur-se l’or i la plata a la prova de ciclisme en ruta en homes i en dones.
VISUALITZANT LA CURSA
Duna Viñals escalfant a l’exterior de l’Estadi Comunal abans de penjar-se la medalla de plata.