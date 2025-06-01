Les imatges de la jornada dels Jocs dels Petits Estats

Nahuel Carabaña

VIRTUS UNITA FORTIOR

Carabaña observa la divisa que duu tatuada al braç esquerre just abans de disputar els 10.000 metres.
Vòlei Platja

SOTA EL SOL DEL PARC CENTRAL

El vòlei platja ha estat un dels esports amb més ambient durant els Jocs. I ahir no va ser una excepció.
Espectadors

SUPORT INCONDICIONAL

Les ciclistes d’Andorra, en aquest cas Raquel Balboa, van tenir el suport dels seus durant la cursa.
Mònica Bonell

BALLARUQUES AL CTO

La ministra Mònica Bonell, i el tresorer de la federació de rugbi, David Ferrer, van animar-se amb el Sweet Caroline a Ordino.
Anna Albalat

‘TÊTE DE LA COURSE’

Anna Albalat encapçalant la cursa femenina de ciclisme, perseguida per dues islandeses. Andorra va ser bronze per equips.
Natació

TENSIÓ ALS SERRADELLS

La jornada de natació artística de divendres va ser tensa per les reclamacions, com la de Malta.
Ciclisme

DOBLE DOBLET LUXEMBURGUÈS

Els ciclistes de Luxemburg van endur-se l’or i la plata a la prova de ciclisme en ruta en homes i en dones.
Duna Viñals

VISUALITZANT LA CURSA

Duna Viñals escalfant a l’exterior de l’Estadi Comunal abans de penjar-se la medalla de plata.
