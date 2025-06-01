ATLETISME
Èxtasi final al tartan
Andorra suma dos ors i tres plates més per tancar la competició al Comunal
L’atletisme nacional va posar la cirereta del pastís a l’excel·lent actuació en aquests Jocs dels Petits Estats amb cinc medalles més a l’última jornada de competició. Els ors de Nahuel Carabaña, tercer, i de Jess Martin, el seu segon, van tintar el tartan de l’Estadi Comunal de daurat, en una jornada que van arrodonir Eloi Vilella i Duna Viñals amb la plata als 400 tanques, a més del relleu 4x400 metres femení, que també va finalitzar en segona posició, assolint així el cinquè metall de la jornada.
Nahuel Carabaña va complir amb els pronòstics i va endur-se el tercer or en aquests Jocs dels Petits Estats després d’acabar primer a la cursa dels 10.000 metres. L’atleta va dominar pràcticament d’inici a fi, i no va donar cap tipus d’opció als seus rivals. Carabaña va vèncer amb un temps de 30’48”39, superant en gairebé 20 segons el seu immediat perseguidor. Carles Gómez, de la seva banda, va ser vuitè. L’altre or de la jornada va ser també per a una medallista que repetia, Jess Martin, que després de guanyar dimarts als 10.000 metres, va fer-ho ahir als 5.000. Igual que Carabaña, la resident va dominar la prova des de l’inici, i va treure gairebé mig minut a la plata, que va ser la maltesa Gina McNamara. Aina Cinca, de la seva banda, va ser sisena.
Però les primeres medalles de la jornada havien sigut de plata, i totes dues a la mateixa prova, els 400 metres tanques. El primer a pujar al podi va ser Eloi Vilella, amb un espectacular segon lloc amb 52”32. I tot just després, Duna Viñals va penjar-se també la plata en la mateixa cursa amb un temps de 59”62 que li va valer també el rècord d’Andorra que fins ara tenia la seva germana Alba. De fet, Alba Viñals va fregar també el podi als 400 tanques i va ser quarta a menys de mig segon de les medalles.
Però al final de la jornada encara quedava una alegria més en forma de plata, la del relleu 4x400 metres femení. I és que Aroa Carballo, Alba Viñals, Duna Viñals i Fiorella Chiappe van aconseguir també una espectacular segona posició després d’un frec a frec als últims metres. A punt de fer-ho va estar també l’equip masculí, que va acabar en quarta posició a la final per temps, fregant així una nova medalla per a la delegació tricolor. També va finalitzar en quarta posició Pol Herreros als 110 metres tanques, en una nova jornada espectacular per als atletes de la Federació Andorrana d’Atletisme.