CICLISME
Bronze de l’equip femení a la cursa en línia
El ciclisme va aconseguir la segona medalla en aquests Jocs gràcies al bronze femení a la cursa en línia de ciclisme de carretera. Anna Albalat, Raquel Balboa i Laia Sebastià van pujar al tercer graó del podi al darrere de Luxemburg i de Xipre. A escala individual, Anna Albalat va ser la millor classificada amb una sisena posició, mentre que ja fora del Top-10 van arribar Raquel Balboa i Laia Sebastià, en una cursa que va tenir el domini de Luxemburg amb el triomf de Marie Schreiber i el segon lloc de Nina Berton, mentre que el tercer lloc el va tancar Valentina Venerucci, de San Marino.
En el cas de la cursa masculina, l’equip nacional va finalitzar en sisena posició després de sumar els temps dels tres millors corredors que van finalitzar la cursa, Gerard Mora, Oscar Cabanas i Enzo Fuentes, que van acabar a un minut i mig del podi. A nivell individual, Andorra va col·locar tres esportistes dins del Top-20, amb Mora 15è, Cabanas 16è i Fuentes 19è. A més, Adrià Regada i Xavi Jové no van poder acabar.