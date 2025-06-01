GIMNÀSTICA RÍTMICA
Berta Miquel clou els Jocs amb dues plates més
La gimnasta andorrana va acabar segona en dues de les quatre finals
Berta Miquel va tornar a brillar durant la segona jornada de gimnàstica artística celebrada al Centre Esportiu dels Serradells. L’atleta andorrana es va classificar per a les quatre finals individuals de cada aparell (pilota, cinta, maces i cèrcol), després d’acabar el primer dia entre les 8 primeres de cada exercici i segona a la classificació general, que li va permetre la primera plata al seu medaller particular. Però la gimnasta tricolor no en tenia prou amb una i volia, com a mínim, repetir les bones sensacions que va deixar a la general. Dit i fet.
No contenta amb una, l’andorrana en va sumar dues més, per obtenir un hat-trick de metalls, tots ells d’argent, que la situen al costat de les millors atletes tricolor d’aquests Jocs. Tot i això, Miquel no va començar amb bon peu el segon dia de competició en l’exercici de cèrcol, on menys domini va demostrar durant el primer dia, i on tampoc va poder brillar durant el dia d’ahir. L’andorrana va sumar un discret 24.100, deixant-la en cinquena posició, a només 0.350 del bronze. Amb tot, la pressió no va poder amb ella, i durant la rutina amb la pilota, va tornar a exhibir el seu potencial i va executar el seu exercici amb una gran precisió, que li va permetre penjar-se la primera plata de la jornada, la segona en el seu palmarès, amb una puntuació total de 25.450. L’or se’l va endur la gran favorita, Maria Avgousti, de Xipre, amb un exercici de 25.700 punts.
Berta Miquel va obtenir un hat-trick de medalles de plata
La segona plata de la jornada va arribar en l’última de les finals, en l’aparell de cintes, on Berta Miquel ja va mostrar un gran rendiment durant el primer dia, i ho va referendar en el moment clau. La gimnasta va tornar a fer gala d’un gran domini, només superada, de nou, per la xipriota, Maria Avgousti. L’andorrana va sumar una puntuació total de 24.500 punts, mentre que la gran favorita va acumular 25.050, deixant-la a 0.550 punts de guanyar un or que no va poder aconseguir.
Abans, en la tercera final del dia, en l’exercici de maces, Berta Miquel no va poder pujar al podi. La gimnasta tricolor va acabar en cinquena posició, amb una puntuació de 24.100. Al final del dia, l’andorrana va acumular dues plates i dues cinquenes posicions, per cloure els jocs amb un triplet de medalles de plata.