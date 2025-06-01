Adeu a uns Jocs de rècord
Andorra tanca l’esdeveniment amb 38 medalles, la xifra més alta mai assolida
Andorra va tancar de manera excel·lent la 20a edició dels Jocs dels Petits Estats. El traspàs de bandera cap a Mònaco, que acollirà l’edició del 2027, i la festa posterior, van posar el punt final a un esdeveniment que ha superat totes les expectatives, tant a nivell de públic, amb molt ambient a totes les seus, com organitzatiu, amb una setmana que ha anat rodada més enllà d’alguns petits problemes a nivell de transport, o el ja previsible embolic circulatori que va haver-hi ahir a la capital a causa de la cursa ciclista que va obligar a tallar la carretera. I va superar també tot el que s’havia previst a escala esportiva, i és que l’equip nacional va arribar fins a les 38 medalles després d’una última jornada gloriosa amb 13 metalls, establint així un nou rècord de podis en uns Jocs dels Petits Estats i deixant al país en el sisè lloc del medaller final.
L'última jornada de competició va deixar 13 metalls més a andorra
Un dels reis de l’última jornada de competició va ser Nahuel Carabaña, que va sumar el seu tercer or, en aquest cas en els 10.000 metres. També al tartan va arribar el segon or de Jess Martin, ahir als 5.000 metres, a més de les plates d’Eloi Vilella i Duna Viñals en els 400 m tanques, i del relleu femení dels 4x400 metres. L’altre or de la jornada va arribar al Princiesport, on Vicky Jiménez Kasintseva va imposar-se amb solvència a la final del torneig de tenis davant de la luxemburguesa Marie Weckerle. La natació artística nacional va marxar dels seus primers Jocs amb dues medalles de plata, mentre que Berta Miquel va penjar-se dos argents en els aparells de pilota i cinta, i van arribar tres bronzes més, els de les parelles masculina i femenina de vòlei platja, i el de l’equip femení de ciclisme en carretera.