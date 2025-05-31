RUGBI DE SET
Plata per als ‘cabrits’ davant de Mònaco
La selecció de rugbi de set, els cabrits, va penjar-se la medalla de plata després de perdre la final contra Mònaco per un contundent 38 a 0. El combinat monegasc no va donar opcions als tricolors i va exhibir la seva superioritat, especialment en l’àmbit físic, sobretot de velocitat.
A primera hora de la tarda, els tricolors havien superat Luxemburg 28a 21. Després d’una excel·lent primera part (21-7), la selecció va patir més a la segona, però no va deixar escapar la final. Una final, però, que va quedar decidida al descans i es va girar en contra quan tot just s’havien jugat 30 segons, amb el primer assaig transformat de Mònaco. Encara abans del descans els monegascos van fer dues marques més, una d’elles transformades, fins al 19 a 0. A la represa, Andorra va seguir lluitant a la recerca d’una remuntada que semblava completament heroica i que no va poder arribar per culpa de tres assajos més dels visitants, que van acabar arrodonint el triomf fins al 38 a 0.
La selecció va quedar-se a les portes de l’or, però va poder millorar el bronze aconseguit a Malta 2023. Amb els Jocs ja acabats, el combinat nacional se centra ara en l’Europeu Conference, que es farà al juny també al Centre de Tecnificació d’Ordino, on sí que hi haurà competició femenina.