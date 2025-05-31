VÒLEI PLATJA
Opció de medalla per a les dues seleccions
Les parelles femenina i masculina de vòlei platja van vèncer ahir a la penúltima jornada de la lligueta i disputaran avui l’últim partit del campionat, amb possibilitats de lluitar per les medalles.
La primera a entrar en acció va ser la parella femenina, formada per Andrea da Silva i Zeynep Ozenay, que es va imposar a les xipriotes Erika Nystrom i Vasiliki Laspou. Les tricolors van arrencar guanyant 19 a 21 després d’una primera mànega molt competida, però tot seguit van poder mostrar el seu millor nivell per tancar el partit amb el 14 a 21 del segon set. Amb el triomf, la parella femenina és tercera i s’assegurarà la plata si venç contra Luxemburg aquest matí (10.00 hores).
La parella masculina, amb Xavi Folguera i Abel Bernal, també va sumar la victòria a la lligueta, en aquest cas després que Luxemburg s’hagués de retirar per la lesió d’un dels jugadors, Colin Hilbert. El primer set havia estat per als visitants per 21 a 14, però en el segon els tricolors van canviar la cara i anaven manant al marcador quan Hilbert va fer-se mal. Els luxemburguesos van haver de retirar-se i el partit va ser per a Folguera i Bernal, que van pujar al tercer lloc i que avui es jugaran la medalla a partir de les 14.00 hores davant de Xipre, líder de la competició.