Les imatges de la jornada dels Jocs dels Petits Estats

Publicat per
Redacció

Creat:

Actualitzat:

Tennis

Tennis

NO PERDRE DE VISTA EL JOC

Quan la pilota passa volant i el jutge no s’immuta: equilibri zen a la pista del Princiesport.
Afició

Afició

SORPRESES DEL NORD

Els petits campions també fan podi… de regals islandesos. Un gol per l’escaire a la timidesa infantil.
Josep-Lluís Serrano

Josep-Lluís Serrano

BISBAT I ‘MATX POINT’

La subsíndica, Sandra Codina, comentava la jugada amb el futur Copríncep, Josep-Lluís Serrano Pentinat.
Vòlei Platja

Vòlei Platja

PARC CENTRAL, VOLA ANDREA

Ni el wifi arriba tan amunt: la jugadora andorrana de vòlei platja connecta des de l’aire amb el públic present al Parc Central.
Vicky Jiménez

Vicky Jiménez

CARÀCTER PER REMUNTAR

Quan el crit surt de dins, la rival tremola per fora i el marcador escolta. El primer pas de Vicky per apropar-se a la medalla d’or.
Vòlei platja

Vòlei platja

‘SALVADA’ ESPECTACULAR

Al vòlei platja cal anar per terra sempre que faci falta per evitar rebre un punt.
Kevin Teixeira

Kevin Teixeira

EL CRIT DEL GUERRER

L’alegria de Kevin Teixeira un cop va saber que era bronze als 400 metres estils.
Rugbi

Rugbi

VOLANT PELS AIRES

Els ‘cabrits’ van fer un gran torneig, però no van poder amb una superior Mònaco a la final.
tracking