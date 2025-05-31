Les imatges de la jornada dels Jocs dels Petits Estats
NO PERDRE DE VISTA EL JOC
Quan la pilota passa volant i el jutge no s’immuta: equilibri zen a la pista del Princiesport.
SORPRESES DEL NORD
Els petits campions també fan podi… de regals islandesos. Un gol per l’escaire a la timidesa infantil.
BISBAT I ‘MATX POINT’
La subsíndica, Sandra Codina, comentava la jugada amb el futur Copríncep, Josep-Lluís Serrano Pentinat.
PARC CENTRAL, VOLA ANDREA
Ni el wifi arriba tan amunt: la jugadora andorrana de vòlei platja connecta des de l’aire amb el públic present al Parc Central.
CARÀCTER PER REMUNTAR
Quan el crit surt de dins, la rival tremola per fora i el marcador escolta. El primer pas de Vicky per apropar-se a la medalla d’or.
‘SALVADA’ ESPECTACULAR
Al vòlei platja cal anar per terra sempre que faci falta per evitar rebre un punt.
EL CRIT DEL GUERRER
L’alegria de Kevin Teixeira un cop va saber que era bronze als 400 metres estils.
VOLANT PELS AIRES
Els ‘cabrits’ van fer un gran torneig, però no van poder amb una superior Mònaco a la final.