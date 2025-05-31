BTT
L’equip masculí recupera el bronze de la BTT
L’equip masculí de BTT va recuperar la medalla de bronze després de la decissió de la Comissió Tècnica dels Jocs dels Petits Estats, mentre que finalment, la plata del conjunt femení va ser invalidada. L’argument que va donar l’ens és que a la prova masculina, tot i que van acabar només tres equips, van participar-ne sis, fet que fa complir el reglament de que per tenir un metall s’ha de guanyar al menys a un rival. En el cas de les noies, en canvi, només va haver-hi dos equips participants, i Andorra havia finalitzar en segona posició.
Així doncs, després de la resolució final, el bronze que havíen aconseguit Roger Turné, Oriol Pi i Xavi Jové torna a aparèixer al medaller oficial dels Jocs, mentre que la plata de Lorelei Torres, Jessica Cruz i Naima Perissé, no ho farà.