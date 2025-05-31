ELS JOCS DES DE DINS
Ja s’acosta el final
Últim dia de competició a la piscina i penúltim dia d’aquests Jocs dels Petits Estats d’Andorra 2025. A diferència de la resta de dies, avui la jornada de finals era al matí, així que m’he llevat més d’hora del que és habitual els darrers dies. Tot l’equip hem esmorzat junts, més d’hora del normal, sabent que ens esperava l’última sessió de finals directes per acabar la meva participació.
He tingnut les dues proves molt seguides
A la piscina m’esperaven dos reptes: el 50 braça i el 400 estils. El 50 braça ha anat bastant bé, tot i que al matí sempre costa més. Tot i això, estic contenta amb el temps que he fet. El que m’ha costat més ha estat que, just després, venia el 400 estils, pràcticament sense temps per descansar. He hagut d’anar directament d’una prova a l’altra i això m’ha deixat molt cansada.
Aprofitar per veure altres esports abans de la cloenda
El 400 ha estat duríssim. M’he esforçat al màxim, tot i el cansament, però el resultat no ha estat el que esperava. Em sap greu, però sé que ho he donat tot, i això em deixa molt tranquil·la, així que no hi ha més a fer.
Després de la competició, ho hem recollit tot a l’hotel, hem fet les maletes i hem tingut una última reunió d’equip amb tots els companys amb què hem estat junts durant aquests dies tan intensos.
A la tarda he pogut desconnectar una mica i estar amb la meva família. A més d’estar una estona a la tarda amb ells, també hem pogut sopar tots junts.
Això ja s’acosta al final definitiu i demà serà l’últim dia als Jocs. Com a mi ja no em toca competir més, aprofitaré per viure l’ambient, gaudir d’altres esports i anar també a la cerimònia de cloenda al Prat del Roure per posar el punt final a aquesta setmana tan intensa de competició als Serradells, on ho he donat tot tots els dies que he hagut de saltar a l’aigua.