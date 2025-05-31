A FONS
Esport és comunitat
Avui, dia de Canòlich, és una de les dates més destacades del calendari per als lauredians i lauredianes. L’aplec és un moment de trobada, de comunitat i de devoció, però també una ocasió per promoure l’activitat física, ja que són molts els que s’hi apleguen recorrent a peu els 6 quilòmetres que separen el centre del poble del santuari.
És per aquest motiu que, en un dia tan assenyalat per a Sant Julià de Lòria, vull dedicar aquestes línies a una instal·lació emblemàtica que ha evolucionat de manera significativa des de la seva creació, l’any 1988. Em refereixo al centre esportiu, conegut actualment com a LAUesport. Cada dia, prop de 400 infants participen en activitats extraescolars, escoles esportives o amb els centres educatius de la parròquia. Alhora, uns 400 adults fan ús del gimnàs, la piscina, les pistes de pàdel i les activitats dirigides. Més enllà de ser un espai per fer esport, LAUesport s’ha convertit en un punt de trobada i socialització, un lloc on es teixeixen vincles i rutines compartides.
En el passat va acollir iniciatives esportives destacades, com el Club Esportiu Sant Julià de futbol sala, amb una trajectòria rellevant i competitiva en l’àmbit català, deixant un llegat en la promoció de l’esport a la parròquia.
Com ha passat amb altres instal·lacions esportives del país, LAUesport ha contribuït a fomentar hàbits saludables i l’accés a la pràctica esportiva per a totes les edats. Alguns esportistes que avui competeixen en àmbits nacionals i internacionals han iniciat el seu recorregut esportiu en espais com aquest, fet que demostra el valor que tenen per al futur de l’esport andorrà.
Sant Julià de Lòria pot sentir-se orgullosa d’aquest espai viu, que respira esport i comunitat a parts iguals. I avui, mentre celebrem Canòlich, és també un bon moment per reivindicar la importància de cuidar i potenciar aquests espais que fan poble i país.
Feliç diada a totes les lauradianes i lauredians!