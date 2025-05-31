VÒLEI PLATJA
Bronze per les seleccions de vòlei platja
El combinat masculí i femení han perdut els últims partits però han quedat tercers pel rati de punts
La parella masculina de vòlei platja formada per Xavi Folguera i Abel Bernal ha aconseguit la medalla de bronze després de perdre davant la parella de Xipre, Zorbis Charalampos i Geòrgios Chrysostomou en dos sets (19-21 i 18-21) i en un partit molt igualat i ajustat i definit per petits detalls. Així, tot i acabar la darrera jornada amb dues derrotes, les dues parelles andorranes han aconseguit el premi del bronze en acabar tercers en les seves respectives lliguetes.
La parella femenina de vòlei platja ha sumat una nova medalla, la de bronze, en acabar en el tercer lloc la fase. La victòria de Xipre contra Liechtenstein per 2 sets a 1 (19-21, 21-19 i 15-13) ha atorgat directament el metall a Andrea Da Silva i Zeynep Ozenay, tot i haver perdut el darrer partit de la lligueta contra Mònaco.