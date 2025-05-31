GIMNÀSTICA RÍTMICA
Berta Miquel signa la medalla de plata
La gimnasta andorrana acaba amb 97.050 punts a la general
Berta Miquel va aconseguir una excel·lent segona posició a la classificació general amb una puntuació total de 97.050 punts, sumant els resultats dels quatre aparells. La gimnasta andorrana va protagonitzar una actuació destacada que li va permetre penjar-se la medalla de plata i assegurar la presència a les quatre finals per aparells que es disputen avui, gràcies a haver quedat entre les vuit primeres a cada exercici, fet que li dona opcions de guanyar quatre medalles més. La seva millor actuació va arribar amb les maces, amb una nota de 25.100 punts, la més alta del seu conjunt i suficient per acabar en quarta posició en aquesta modalitat. També va brillar amb la pilota, on va assolir la segona posició i una puntuació de 24.150 punts, només superada per la xipriota, Maria Avgousti, que es va endur l’or. Amb les cintes, Miquel va mantenir la regularitat i va tornar a pujar fins a la segona plaça, amb una valoració de 24.550 punts. L’exercici amb el cèrcol va ser el més discret, amb 23.250 punts, que la van situar sisena. “És veritat que el cèrcol ha acabat fora del tapís”, va explicar en declaracions a RTVA, però es va mostrar satisfeta amb la seva actuació: “Amb els altres tres aparells he sigut molt correcta i he pogut aconseguir aquest gran resultat.” La gimnasta va atribuir el seu èxit a la capacitat de gestionar els nervis: “Em pensava que estaria més incòmoda per l’especial que és aquesta competició, però considero que ho he sabut controlar molt bé.”
Pel que fa a la resta de representants andorranes, Lia Puigdemasa i Noa Lepoix no van poder accedir ni al podi general ni a les finals per aparells. Puigdemasa va finalitzar en tretzena posició, amb 81.950 punts, i Lepoix va ser catorzena, amb una valoració final de 73.500 punts.