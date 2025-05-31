NATACIÓ
Banyats en bronze
Patrick Pelegrina i Kevin Teixeira sumen dos metalls més per a la natació
La natació andorrana continua acumulant èxits als Jocs dels Petits Estats, amb dues medalles de bronze que no entraven entre les favorites, aconseguides per Patrick Pelegrina i Kevin Teixeira. Amb aquests resultats, l’esport aquàtic es consolida com un dels més prolífics del Principat en aquesta edició dels Jocs dels Petits Estats i demostra el gran moment pel qual passa la disciplina.
“Estem molt contents per la trajectòria d’aquests dies, ho estem gaudint, nosaltres i el públic”, afirmava amb un somriure d’orella a orella el president de la federació, Joan Clotet. “Faig una valoració molt bona de tots els dies. El públic ha estat genial des del primer dia, hi ha hagut un ambient fantàstic”, va afegir. Clotet també va destacar la gran cohesió dins l’equip, que “dona molta força i que mostra que hem de continuar així. Estic molt content, també pels atletes, que han estat impecables”.
Els protagonistes de la jornada van ser Patrick Pelegrina i Kevin Teixeira, que es van banyar en bronze, després de dues proves plenes d’emoció i tensió. Tots dos van haver d’esperar per conèixer la posició final, fet que va afegir un punt d’intriga i incertesa durant uns instants. Pelegrina va arribar a la meta en quarta posició, però la desqualificació d’un dels rivals directes en la lluita per les medalles el va fer pujar a la tercera posició, una sorpresa molt celebrada. Una mostra que s’ha de lluitar fins al final. Amb aquest podi, Patrick Pelegrina es va reivindicar, amb un metall pel qual ningú apostava.
“Estic molt content per aquesta medalla, sobretot després del que va passar als 100 metres, que em vaig trobar amb bones sensacions, però no vaig poder aconseguir la medalla. Estic molt feliç”, comentava tot just acabar. En una prova molt igualada, la tenacitat, no rendir-se fins al final i un toc de sort van jugar a favor de Pelegrina. “Sabia que es decidiria tot a l’arribada, perquè excepte el primer, la resta teníem més o menys el mateix temps”, explicava el nedador andorrà.
Pel que fa a Kevin Teixeira, es va convertir en el rei dels Jocs per Andorra, sumant la quarta medalla al seu palmarès personal, aquesta vegada en els 400 metres estils. L’andorrà va fer gala d’una gran superioritat al seu heat, amb un temps de 4’37’’45, nedant gairebé deu segons més ràpid que els rivals. Quedava esperar –ja ho avisava– i el nedador, en acabar la cursa, no va voler ni mirar com competien els rivals. “No he vist la sèrie. Preferia estar en un cantó i que em diguessin el resultat, i és el que ha passat. No m’ho esperava i no sabia com reaccionar”, reconeixia. Només dos nedadors van ser més ràpids que ell, Holman Gretarsson, d’Islàndia (4’34’’09), i Nikola Kolev, de Xipre (4’35’’86), que el van desplaçar al tercer calaix del podi. “Estic molt content per la meva quarta medalla, encara que aquest cop no ha pogut ser d’or”, va assenyalar el local, que no s’esperava tan bon resultat. “Quan he vist el meu temps m’he sorprès”, va dir un Teixeira molt satisfet amb la seva actuació. “No està malament per ser una prova que no entreno mai, estic molt content”, va afegir un dels protagonistes dels Jocs.