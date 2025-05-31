25, i avui, la traca final
La darrera jornada pot permetre a Andorra arribar al repte de les 30 medalles
La quarta i penúltima jornada de competició dels Jocs dels Petits Estats va tornar a recollir cinc noves medalles per a la delegació andorrana –dues de plata i tres de bronze, una de les quals recuperada. I avui, en la jornada de cloenda, algunes finals clau podrien ampliar encara més el medaller tricolor, que ja atresora 25 metalls –deu ors, quatre plates i onze bronzes.
Plates per al rugbi de set i Berta Miquel i bronzes en natació
El primer moment destacat de la jornada es va produir fora de la pista: la comissió tècnica dels Jocs va retornar la medalla de bronze a l’equip masculí de BTT, corregint la classificació anterior. La sorra també va viure un dia clau, amb doble victòria per a les parelles andorranes de vòlei platja, que avui poden completar el seu camí amb medalla. Una de les imatges més brillants del dia va arribar des del tapís. Berta Miquel, amb una actuació segura, precisa i elegant en els quatre aparells, va aconseguir una excel·lent medalla de plata en la classificació general, sumant un total de 97.050 punts. A més, la gimnasta andorrana es va assegurar la presència a totes quatre finals per aparells, que es disputen avui. En tennis, Vicky Jiménez Kasintseva va complir amb escreix les expectatives i avui lluitarà per pujar al graó més alt del podi. Després d’un inici complicat, va remuntar a les semifinals davant la montenegrina Tea Nikcevic amb un resultat final de 2 a 6, 6 a 2 i 6 a 1. L’equip masculí de rugbi de set es va quedar a les portes de l’or i va tancar la competició amb una medalla de plata merescuda. A la final, però, Mònaco va imposar la seva superioritat física i tàctica amb un contundent 38 a 0. La natació andorrana, novament, va aportar emocions i, en aquest cas, inesperades amb dues medalles de bronze que no entraven en les travesses inicials. Patrick Pelegrina va destacar en els 50 metres braça, mentre que Kevin Teixeira va brillar als 400 estils, confirmant el bon moment dels esportistes tricolors dins l’aigua. A més, en la jornada d’avui i per posar el fermall als Jocs, l’atletisme pot ampliar el medaller amb les darreres finals. Eloi Vilella i Alba i Duna Viñals estaran presents en els 400 metres tanques, Carles Gómez i Nahuel Carabaña als 10.000 metres, Guillem Arderiu als 200 metres, Jess Martin i Aina Cinca al 5.000, Pol Herreros als 110 tanques, Etna Pou als 100 o els quatre equips de relleus masculí i femení, dels 4x100 i els 4x400. Deu finals assegurades per intentar arrodonir un ja excel·lent registre.