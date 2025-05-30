Visita dels presidents de les federacions mundial i espanyola
Aprofitant la celebració dels Jocs dels Petits Estats, els màxims responsables del karate mundial van reunir-se amb els responsables de la FAK (Federació Andorrana de Karate). Antonio Espiniós, president de la Federació Muncial de Karate, i Antonio Moreno, president de la Reial Federació Espanyola de Karate, van aprofitar per reunir-se amb el president de la FAK, Xavier Herver, per valorar l’organització de la disciplina de karate durant les jornades de competició, així com per parlar de l’evolució de l’esport dintre del món olímpic.
Van fer un sopar de gala i reunions
Durant la jornada de dimarts els representants internacionals i de la FAK van fer un sopar de gala amb responsables d’altres federacions, en què més enllà de parlar sobre els Jocs d’Andorra també es va destacar la importància que el karate torni a ser olímpic com a Tòquio.