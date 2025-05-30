Recta final de competició
Els Jocs dels Petits Estats segueixen endavant i la competició de natació s’acosta ja a la seva fi. Ahir era el tercer dia i, de nou, em tocava competir només a la tarda perquè eren finals directes, així que he pogut aprofitar un altre cop per descansar, esmorzar amb una mica més de tranquil·litat. Aprofitant això, a més, he sortit a fer un tomb per la zona de la vila dels Jocs d’Escaldes-Engordany i he estat veient una estona alguns altres esports, com les curses de ciclisme de muntanya, mentre esperava que la resta de companys de la natació tornessin de la jornada matinal dels Serradells on es feien les sèries eliminatòries.
Un cop han arribat, hem tornat a dinar tots junts al menjador dels atletes, i he anat cap a l’hotel per preparar les coses per marxar per a la jornada de tarda, on havia de nedar la final dels 200 metres braça. Malauradament, no m’ha anat gaire bé i he finalitzat en quarta posició, però de vegades és el que hi ha. Al final no s’ha donat tot i no ha pogut anar gaire bé la cursa, però l’esport és el que té, no sempre pot anar tot bé.
Amb la jornada ja acabada, toca tornar a l’hotel a fer una mica de treball de recuperació i hem sopat tot l’equip junts. Havent sopat hem tingut una reunió tots junts per tancar el dia i demà anirem per l’últim dia.
A diferència de la resta de jornades de competició, en aquest últim dia les finals de natació són al matí, i a mi em tocarà nedar dues proves amb poquíssim temps de marge entre una i l’altra, ja que a les 10.39 hores tinc la final dels 50 metres braça i just després, a les 10.42 hores, tinc la dels 400 metres estils. No serà fàcil, però és l’últim dia, així que ho seguirem donant tot tal com hem fet durant tots aquests dies!