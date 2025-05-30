Imatges de la jornada dels Petits Estats
LA GORRA DEL RECOL·LECTOR D’ORS
El nedador Kevin Teixeira llança una gorra commemorativa dels Jocs al públic present als Serradells.
ES REPARTEIXEN VALIRETS
Dues voluntàries es preparen per repartir peluixos de la mascota, després de la jornada de judo al Prat Gran.
UNA MEDALLA BENEÏDA
El Copríncep episcopal, Joan-Enric Vives, entrega una medalla d’or a un membre de l’equip monegasc de judo.
PARAIGÜES AMB SOL I TENNIS
Tot i que no va ploure, per combatre les altes temperatures i el sol que amenaçava al Princiesport, res millor que un paraigua.
COM A CASA
Un ciclista de muntanya islandès passa per davant d’un terreny que conserva neu, al pla de la Caubella. Ni ell ni cap de l’staff se sentien estranys.
OPORTUNITAT EN L'AIRE
Noa Godoy fa un dels salts en la prova d’alçada, que va deixar l’andorrana a un pam del bronze.
HISSEN LES BANDERES
En la cerimònia de les medalles als 5.000 metres es van hissar dues banderes tricolors. Un honor doble.
EL CONSOL FRATERNAL
Jordi Cinca, president del fons de reserva de jubilació de la CASS, consola la seva filla, Aina Cinca, atleta.