Imatges de la jornada dels Petits Estats

Kevin Teixeira

Kevin TeixeiraFernando Galindo

LA GORRA DEL RECOL·LECTOR D’ORS

El nedador Kevin Teixeira llança una gorra commemorativa dels Jocs al públic present als Serradells.
Dues voluntàries.

Dues voluntàries.Fernando Galindo

ES REPARTEIXEN VALIRETS

Dues voluntàries es preparen per repartir peluixos de la mascota, després de la jornada de judo al Prat Gran.
El Copríncep episcopal, Joan-Enric Vives.

El Copríncep episcopal, Joan-Enric Vives.Fernando Galindo

UNA MEDALLA BENEÏDA

El Copríncep episcopal, Joan-Enric Vives, entrega una medalla d’or a un membre de l’equip monegasc de judo.
Paraigües pel sol

Paraigües pel solFernando Galindo

PARAIGÜES AMB SOL I TENNIS

Tot i que no va ploure, per combatre les altes temperatures i el sol que amenaçava al Princiesport, res millor que un paraigua.
Un ciclista de muntanya islandès

Un ciclista de muntanya islandèsFernando Galindo

COM A CASA

Un ciclista de muntanya islandès passa per davant d’un terreny que conserva neu, al pla de la Caubella. Ni ell ni cap de l’staff se sentien estranys.
Noa Godoy 

Noa Godoy Fernando Galindo

OPORTUNITAT EN L'AIRE

Noa Godoy fa un dels salts en la prova d’alçada, que va deixar l’andorrana a un pam del bronze.
En la cerimònia de les medalles als 5.000 metrres

En la cerimònia de les medalles als 5.000 metrresFernando Galindo

HISSEN LES BANDERES

En la cerimònia de les medalles als 5.000 metres es van hissar dues banderes tricolors. Un honor doble.
Jordi Cinca,

Jordi Cinca,Fernando Galindo

EL CONSOL FRATERNAL

Jordi Cinca, president del fons de reserva de jubilació de la CASS, consola la seva filla, Aina Cinca, atleta.
