JUDO
Un esforç sense premi
Cares llargues en la modalitat de judo per equips. Tant la selecció masculina com la femenina van arribar a la lluita pel bronze, però cap de les dues va poder penjar-se la medalla. Pel que fa al combinat femení, Alda Babi va perdre el duel, tot i dominar-lo, quan la judoka islandesa va aconseguir aplicar-li un ippon. Neus Hernández no va poder empatar l’eliminatòria, també després de rebre la mateixa tècnica, deixant sense bronze les tricolors. “És un esport molt dur on t’ho jugues tot en poc temps, podem estar orgullosos dels dos equips. Ho hem donat tot”, va afirmar emocionada Alda Babi.
Els homòlegs masculins van tenir una eliminatòria més ajustada, caient per 2 a 1 davant Liechtenstein. Pere Armenta, que portava la iniciativa del combat, va caure amb un ippon, i Marc Reig va aconseguir empatar la sèrie, dominant de principi a fi i tancant amb un altre ippon a 24 segons del final. La responsabilitat va recaure sobre Albert Figueredo, que en l’últim enfrontament no va poder amb un David Buechel que es va mostrar molt superior i no va donar cap opció. “No sempre qui més treballa guanya, és un esport molt dur”, va dir Marc Reig, que va reivindicar el nivell andorrà: “Ha quedat demostrat que tenim el nivell per lluitar per medalles i de fer més del que hem fet.”