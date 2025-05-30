RUGBI DE SET
Els 'cabrits' cauen davant de Mònaco a la final
Els monegascos s'han mostrat molt superiors
La selecció de rugbi de set, els cabrits, ha perdut la final dels Jocs dels Petits Estats després de caure contra Mònaco per 38-0 en un camp del Centre de Tecnificació d'Ordino ple fins a la bandera i amb un gran ambient. Els tricolors no han tingut gairebé cap opció i s'han vist totalment superats, però no han deixat de donar la cara tot i arribar al descans perdent ja 19-0. A la represa, Mònaco ha seguit per davant mostrant el seu domini a nivell físic i de joc, i ha acabat ampliant la diferència fins al 38-0 final.