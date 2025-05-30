RUGBI DE SET

Els 'cabrits' cauen davant de Mònaco a la final

Els monegascos s'han mostrat molt superiors

Un instant del partit a Ordino

Marc Basco
Publicat per
Marc Basco
Ordino

Creat:

Actualitzat:

La selecció de rugbi de set, els cabrits, ha perdut la final dels Jocs dels Petits Estats després de caure contra Mònaco per 38-0 en un camp del Centre de Tecnificació d'Ordino ple fins a la bandera i amb un gran ambient. Els tricolors no han tingut gairebé cap opció i s'han vist totalment superats, però no han deixat de donar la cara tot i arribar al descans perdent ja 19-0. A la represa, Mònaco ha seguit per davant mostrant el seu domini a nivell físic i de joc, i ha acabat ampliant la diferència fins al 38-0 final.

Els jugadors visiblement tristos després de perdre la final.

