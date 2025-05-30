Gimnàstica artística
Berta Miquel es penja una medalla de plata
L'andorrana ha sumat un total de 97.050 punts en els quatre aparells
Berta Miquel ha pujat al podi en gimnàstica artística, aconseguint una medalla de plata que se suma al palmarès andorrà. L’actuació de la gimnasta ha estat especialment destacada a l’aparell de maces, on ha obtingut una puntuació de 25.100, la millor de la seva actuació global, que li ha permès escalar fins a la segona posició final, amb un total de 97.050 punts.
Abans, Miquel ha demostrat un gran nivell a la disciplina de pilotes, on també es va classificar en segona posició amb una puntuació de 24.150, només superada per la representant xipriota Maria Avgousti, que s'ha endut l’or. La tricolor ha continuat exhibint consistència amb la cinta, sumant 24.550 punts, un resultat que l'ha tornar a situar al segon lloc. Tot i una actuació més discreta amb el cèrcol, on ha registrat la seva puntuació més baixa amb 23.250 punts, Miquel ha mantingut el nivell global suficient per assegurar-se la medalla de plata en el còmput general.
Lia Puigdemasa , ha acabat en la tretzena posició, amb una puntuació global de 81.950, on ha destacat en l'aparell de maces, seguida de la també andorrana Noa Lepoiz, que ha obtingut 73.500 de valoració final.